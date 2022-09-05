Обзор практики Верховного Суда по налогам за июль 2022

Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры за июль 2022

Общие вопросы

Определение от 1 июля 2022 г. № 308-ЭС22-10926 (с. Антонова М.К., ИП Дискаленко Дина Михайловна) –

Суд исходил из допустимости применения в рассматриваемой по настоящему делу ситуации пункта 3 статьи 48 НК РФ по аналогии закона, в связи с чем признал, что срок для взыскания налогов и пеней инспекцией не пропущен. Суд отметил, что применительно к пункту 3 статьи 48 НК РФ по требованиям налогового органа о взыскании недоимки по обязательным платежам и пени заявление о взыскании спорной суммы может быть подано в суд в течение шести месяцев после отмены судебного приказа.

НДС

Определение от 1 июля 2022 г. № 310-ЭС22-7391 (с. Завьялова Т.В., ИП Стрелкова Татьяна Трофимовна) –

Отказывая в удовлетворении требований предпринимателя, суды согласились с выводом налогового органа и признали законным доначисление заявителю налога на добавленную стоимость, поскольку в подпункте 20 пункта 2 статьи 149 НК РФ четко определен перечень организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, операции по реализации услуг которых освобождаются от налогообложения НДС. Указанный пункт расширительному толкованию не подлежит.

УСН

Определение от 12 июля 2022 г. № 309-ЭС22-4514 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., Торгово-рыночный центр на Северо-Востоке) +

Метод начисления признает доход полученным при любом увеличении имущественной сферы налогоплательщика и позволяет обеспечить равное распределение налогового бремени среди плательщиков вне зависимости от того, за счет каких именно активов (полученного в денежной или иной форме имущества) произошло увеличение благосостояния хозяйствующего субъекта. При этом предполагается, что полученные активы, в том числе права (требования) к третьим лицам, учитываемые в качестве дебиторской задолженности, как правило, являются ликвидными, то есть могут быть трансформированы налогоплательщиком в денежные средства по его усмотрению, например, путем совершения сделок по их отчуждению (уступке). Применение метода начисления позволяет исключить риски, связанные с минимизацией налогообложения при избежании или сокрытии расчетов в денежной форме между контрагентами (статья 54.1 НК РФ).

В отличие от метода начисления, при применении кассового метода экономическая выгода от реализации имущества по общему правилу считается извлеченной налогоплательщиком при поступлении в его распоряжение денежных средств или оплаты в иной форме (например, освобождение от необходимости осуществления платежа контрагенту в результате зачета встречных однородных требований). По сути, кассовый метод связывает получение дохода с возникновением в распоряжении налогоплательщика источника, за счет которого могут быть произведены необходимые расходы, в том числе уплачены налоги, относящиеся к той деятельности, в рамках которой получен доход.

Определение от 5 июля 2022 г. № 306-ЭС22-7624 (с. Завьялова Т.В., Строительно-монтажное управление № 3) –

Экономия застройщика от строительства определена налоговым органом как разница между средствами, привлеченными от участников долевого строительства, и суммой фактических затрат, приходящихся на строительство объектов по договорам договоров долевого участия. В расчет экономии налоговым органом включены денежные средства дольщиков, использованные обществом на строительство, в том числе и по договорам, реализация которых произошла после ввода объекта в эксплуатацию.

Вопросы добросовестности

Определение от 21 июля 2022 г. № 301-ЭС22-4481 (с. Антонова М.К., Завьялова Т.В., Павлова Н.В., ОптимаСтрой) +

Действия, направленные в обход установленных главой 26.2 НК РФ ограничений в применении УСН как специального налогового режима, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства, могут быть квалифицированы в качестве злоупотребления правом. Установив, что имело место распределение доходов от реализации товаров (работ, услуг) между несколькими лицами, которыми прикрывалась фактическая деятельность другого (одного) хозяйствующего субъекта, обладавшего необходимыми ресурсами для ее ведения, но не отвечавшего установленным законом условиям для применения УСН (так называемое "дробление бизнеса") налоговый орган вправе консолидировать доходы и исчислить налоги соответствующему плательщику по общей системе налогообложения, на что обращено внимание в пункте 4 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 04.07.2018.

В то же время, из существа данного правонарушения, как связанного с искусственным разделением налогооблагаемой деятельности, в действительности осуществляемой одним лицом или совокупностью лиц, вытекает, что в целях определения объема прав и обязанностей в соответствии с действительным экономическим смыслом осуществляемой деятельности должна происходить не только консолидация доходов (прибыли) группы лиц, но также - консолидация налогов, уплаченных с соответствующих доходов, таким образом, как если бы проверяемый налогоплательщик уплачивал УСН в бюджет за подконтрольных ему лиц.

Определение от 4 июля 2022 г. № 305-ЭС22-8787 (с. Завьялова Т.В., Москоу-Дэсижн) –

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суды исходили из того, что общество пропустило установленный статьей 78 Налогового кодекса Российской Федерации срок на возврат налога, поскольку должно было знать о наличии переплаты в момент совершения платежей по налогу, так как в действительности не осуществляло облагаемую УСН предпринимательскую деятельность, а создало противоправную схему искусственного "дробления" бизнеса.

Комментарий к налоговым спорам за июль 2022

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