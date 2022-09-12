Практика Верховного Суда по налогам за первое полугодие 2022

Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры за 1 полугодие 2022
Содержание
Акты Судебной коллегии по экономическим спорам
- Включение НДС в убытки (Определение от 31 января 2022 г. № 305-ЭС21-19887)
- НДС при бездоговорном потреблении электроэнергии (Определение от 2 февраля 2022 г. № 305-ЭС21-19369)
- Возврат налогов участником налоговой схемы (Определения от 23 марта 2022 г. № 307-ЭС21-17713, 307-ЭС21-17087)
- Оценка практики Верховного Суда - Определение от 11 апреля 2022 г. № 306-ЭС21-25432
- Льготы по взносам в Севастополе - Определение от 27 апреля 2022 г. № 305-ЭС21-24673
- Патент по бытовым услугам - Определение от 15 апреля 2022 г. № 305-ЭС21-27837
- Налоговая реконструкция - Определение от 12 апреля 2022 г. № 302-ЭС21-22323
- Освобождение от ответственности - Определение от 23 мая 2022 г. № 306-ЭС21-26423
- Начисление процентов при возмещении путем зачета - Определение от 19 мая 2022 г. № 301-ЭС21-24319
- Льготная ставка по участку для ИЖС не зависит от статуса владельца - Определение от 24 июня 2022 г. № 310-ЭС22-2242
- Патент применяется в отношении бытовых услуг, заказанных юр.лицами - Определение от 16 июня 2022 г. № 305-ЭС22-1659
Отказные определения судей Верховного Суда
- Недопустимость выемки у взаимозависимых лиц (Определение от 18 января 2022 г. № 306-ЭС21-26327)
- Последствия создания налогоплательщиком новых компаний (Определение от 26 января 2022 г. № 306-ЭС21-21905)
- НДС по неотделимым улучшениям (Определение от 31 января 2022 г. № 309-ЭС21-27113)
- Необоснованность расходов по займу банкроту (Определение от 28 февраля 2022 г. № 305-ЭС21-29685)
- НДФЛ при замене трудового договора с директором на договор услуг (Определение от 10 февраля 2022 г. № 304-ЭС21-28407)
- НДФЛ по компенсации за вредные условия труда (Определение от 24 февраля 2022 г. № 301-ЭС21-29271)
- Пересмотр дела на основании Письма ФНС от 10.03.2021 по ст. 54.1 НК РФ (Определение от 21 марта 2022 г. № 305-ЭС19-27774)
- Учета расходов на сырье, приобретенное у однодневок (Определение от 23 марта 2022 г. № 306-ЭС22-1981)
- Квалификация имущества в качестве движимого или недвижимого (Определение от 24 марта 2022 г. № 301-ЭС22-1757)
- НДС по неотделимым улучшениям - Определение от 20 апреля 2022 г. № 310-ЭС22-4271
- НДФЛ по компенсации за вредные условия труда - Определение от 18 апреля 2022 г. № 309-ЭС22-3911
- Учет информации о реальном поставщике - Определение от 4 апреля 2022 г. № 305-ЭС22-4580
- Последствия неоткрытия электронной базы - Определение от 6 мая 2022 г. № 305-ЭС22-5757
- Списание расходов по незавершенному строительству - Определение от 23 мая 2022 г. № 305-ЭС22-2646
- Информация для налоговой реконструкции - Определение от 6 мая 2022 г. № 310-ЭС22-6490
- Учет по НДС экономии застройщика - Определение от 10 июня 2022 г. № 309-ЭС22-8367
- Учет Страховым компании НДС по годным остаткам - Определение от 3 июня 2022 г. № 305-ЭС22-7935
- Принцип правомерных ожиданий налогоплательщика - Определение от 16 июня 2022 г. № 309-ЭС22-4685
Материал по налоговым спорам
Практика Конституционного Суда по налогам за 1-ое полугодие 2022 - ссылка