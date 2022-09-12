Обзор судебной практики

Практика Верховного Суда по налогам за первое полугодие 2022

Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры за 1 полугодие 2022.

Версия для печати

Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры за 1 полугодие 2022

Содержание

Акты Судебной коллегии по экономическим спорам

  • Включение НДС в убытки (Определение от 31 января 2022 г. № 305-ЭС21-19887)
  • НДС при бездоговорном потреблении электроэнергии (Определение от 2 февраля 2022 г. № 305-ЭС21-19369)
  • Возврат налогов участником налоговой схемы (Определения от 23 марта 2022 г. № 307-ЭС21-17713, 307-ЭС21-17087)
  • Оценка практики Верховного Суда - Определение от 11 апреля 2022 г. № 306-ЭС21-25432
  • Льготы по взносам в Севастополе - Определение от 27 апреля 2022 г. № 305-ЭС21-24673
  • Патент по бытовым услугам - Определение от 15 апреля 2022 г. № 305-ЭС21-27837
  • Налоговая реконструкция - Определение от 12 апреля 2022 г. № 302-ЭС21-22323
  • Освобождение от ответственности - Определение от 23 мая 2022 г. № 306-ЭС21-26423
  • Начисление процентов при возмещении путем зачета - Определение от 19 мая 2022 г. № 301-ЭС21-24319
  • Льготная ставка по участку для ИЖС не зависит от статуса владельца - Определение от 24 июня 2022 г. № 310-ЭС22-2242
  • Патент применяется в отношении бытовых услуг, заказанных юр.лицами - Определение от 16 июня 2022 г. № 305-ЭС22-1659

Отказные определения судей Верховного Суда

  • Недопустимость выемки у взаимозависимых лиц (Определение от 18 января 2022 г. № 306-ЭС21-26327)
  • Последствия создания налогоплательщиком новых компаний (Определение от 26 января 2022 г. № 306-ЭС21-21905)
  • НДС по неотделимым улучшениям (Определение от 31 января 2022 г. № 309-ЭС21-27113)
  • Необоснованность расходов по займу банкроту (Определение от 28 февраля 2022 г. № 305-ЭС21-29685)
  • НДФЛ при замене трудового договора с директором на договор услуг (Определение от 10 февраля 2022 г. № 304-ЭС21-28407)
  • НДФЛ по компенсации за вредные условия труда (Определение от 24 февраля 2022 г. № 301-ЭС21-29271)
  • Пересмотр дела на основании Письма ФНС от 10.03.2021 по ст. 54.1 НК РФ (Определение от 21 марта 2022 г. № 305-ЭС19-27774)
  • Учета расходов на сырье, приобретенное у однодневок (Определение от 23 марта 2022 г. № 306-ЭС22-1981)
  • Квалификация имущества в качестве движимого или недвижимого (Определение от 24 марта 2022 г. № 301-ЭС22-1757)
  • НДС по неотделимым улучшениям - Определение от 20 апреля 2022 г. № 310-ЭС22-4271
  • НДФЛ по компенсации за вредные условия труда - Определение от 18 апреля 2022 г. № 309-ЭС22-3911
  • Учет информации о реальном поставщике - Определение от 4 апреля 2022 г. № 305-ЭС22-4580
  • Последствия неоткрытия электронной базы - Определение от 6 мая 2022 г. № 305-ЭС22-5757
  • Списание расходов по незавершенному строительству - Определение от 23 мая 2022 г. № 305-ЭС22-2646
  • Информация для налоговой реконструкции - Определение от 6 мая 2022 г. № 310-ЭС22-6490
  • Учет по НДС экономии застройщика - Определение от 10 июня 2022 г. № 309-ЭС22-8367
  • Учет Страховым компании НДС по годным остаткам - Определение от 3 июня 2022 г. № 305-ЭС22-7935
  • Принцип правомерных ожиданий налогоплательщика - Определение от 16 июня 2022 г. № 309-ЭС22-4685

Материал по налоговым спорам

Практика Конституционного Суда по налогам за 1-ое полугодие 2022 - ссылка

Юзвак Максим
Юзвак Максим

Повышение квалификации

Автоматизация финансового планирования

Топ-5 функций и формул Excel для бухгалтеров, которые упростят работу

Лучшее, что может сделать бухгалтер для экономии времени — автоматизировать работу. На помощь, словно супергерой, приходит Excel и за одну формулу творит чудеса.

Топ-5 функций и формул Excel для бухгалтеров, которые упростят работу

Мероприятия

Разместить
Инвестиции

Инвестобзор от «Клерка»: все важное по инвестициям за неделю. Обвал евро, покупка золота не только у банков, пенсионные накопления народу, компенсации инвесторам

Каждую неделю собираем для вас главные новости по инвестициям. Подписывайтесь на блог «Клерк.Инвестиции», чтобы не потерять, а приумножить :-)

Инвестобзор от «Клерка»: все важное по инвестициям за неделю. Обвал евро, покупка золота не только у банков, пенсионные накопления народу, компенсации инвесторам
Обзоры для бухгалтера

Еженедельный «Клерк.Дайджест». Пять лучших статей блога. Бухгалтерский тайм-менеджмент, новый ФСБУ, аутсорс за 25 тысяч

Осень стартовала с горячих споров бухгалтеров об аутсорсе и лайфхаков по дроблению. Рассказываем, чем помогли нашим любимым читателям на этой неделе.

Еженедельный «Клерк.Дайджест». Пять лучших статей блога. Бухгалтерский тайм-менеджмент, новый ФСБУ, аутсорс за 25 тысяч
Налог на прибыль

Полученная от контрагента договорная неустойка облагается налогом на прибыль

Штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных обязательств учитывают в составе внереализационных доходов, если должник признал эти санкции или есть решение суда об этом.

Читать еще