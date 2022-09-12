Пенсии

Пересчет и индексация пенсий, возврат НДФЛ работающим пенсионерам в обзоре пенсионного права

Рассматриваются законодательные инициативы по работающим пенсионерам.

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Пенсионное право за август 2022

Пенсионный социальный налоговый возврат для работающих пенсионеров — Законопроект № 176566-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому работающие пенсионеры получают право на возврат в размере 50 процентов суммы НДФЛ, исчисленного, удержанного и перечисленного налоговым агентом в бюджетную систему Российской Федерации за налоговый период, но не более 25 000 рублей. В Пояснительной записке указывается, что принятие предлагаемого законопроекта позволит частично возместить работающим пенсионерам недополучаемые ими в результате установленных законодательных ограничений (например, отмена индексации пенсий), доходы.

Пересчет страховой пенсии работающим пенсионерам — Законопроект № 187497-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предусматривается перерасчет с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо 3), применяемого при назначении страховой пенсии, а также возобновление с 1 января 2023 года индексации их страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии. В Пояснительной записке указывается, что в отношении работающих пенсионеров действующее пенсионное законодательство содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии, что не соответствует понятию и нормам социальной справедливости.

Комментарий к налоговым событиям за август 2022

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