Общество

Споры о детях. Главная задача родителей

Рассматриваются особенности дел об определении порядка общения с ребенком.

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Рассматриваются особенности дел об определении порядка общения с ребенком. Даются рекомендации для участников спора. 

Материалы по вопросам семьи

Обзор семейного права за август 2022 — ссылка

В Госдуме хотят защитить детей от идей «чайлдфри» — ссылка

Юзвак Максим
Юзвак Максим

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Мероприятия

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Инвестиции

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