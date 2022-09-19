Споры о детях. Главная задача родителей
Рассматриваются особенности дел об определении порядка общения с ребенком.
Рассматриваются особенности дел об определении порядка общения с ребенком.
Один раз в год компания может оплатить сотруднику санаторно-курортную путевку, не удерживая при этом НДФЛ. Такая норма заложена в п.9 ст. 217 НК.
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Способы получения права на льготы.
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