Обзор Писем Минфина по налогам за июль 2022

Рассматриваются наиболее интересные позиции Минфина по налоговым вопросам.

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 19 июля 2022 г. № 03-07-11/69498

Организация, осуществляющая виды деятельности по оказанию гостиничных услуг и услуг общественного питания через вышепоименованные объекты общественного питания, входящие в состав гостиницы, вправе применять освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость при оказании услуг общественного питания в случае, если организацией соблюдаются установленные подпунктом 38 пункта 3 статьи 149 НК РФ условия, в том числе в части суммы доходов от осуществляемых видов деятельности и удельного веса доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме этих доходов.

Письмо от 26 июля 2022 г. № 03-07-08/71809

Местом реализации работ по демонтажу зданий на территории иностранного государства, выполняемых российской организацией в том числе по договору с другой российской организацией, территория Российской Федерации не признается и, соответственно, данные работы не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации.

При этом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 171 Кодекса суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, используемых для выполнения работ по созданию объектов недвижимости за пределами территории Российской Федерации, принимаются к вычету.

Письмо от 28 июля 2022 г. № 03-07-08/72877

Освобождение от налога на добавленную стоимость применяется в случае, когда обновление к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, а также дополнительные функциональные возможности осуществляются в рамках договора (дополнительного соглашения к договору) на передачу прав на использование таких программ и баз данных.

Комментарий к налоговым спорам за июль 2022

Письмо от 11 июля 2022 г. № 03-07-05/66522

В отношении сумм комиссионного вознаграждения, получаемых банком — участником синдиката кредиторов за оказываемые внешним участникам в рамках соглашений о финансировании участия в кредите услуги, связанные с процессом кредитования, освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость, установленное подпунктом 3 пункта 3 статьи 149 НК РФ для банковских операций по размещению привлеченных денежных средств организаций и физических лиц от имени банков и за их счет, осуществляемых банком по кредитным договорам, не применяется.

Письмо от 4 июля 2022 г. № 03-07-08/64027

При передаче на территории Российской Федерации российской организацией, действующей в качестве агента от имени, по поручению, за счет и в интересах не состоящего на учете в налоговом органе иностранного лица, прав на использование авторских произведений данная российская организация выступает в качестве налогового агента на основании пункта 5 статьи 161 НК РФ и уплачивает налог на добавленную стоимость в порядке, установленном пунктом 1 статьи 174 НК РФ.

Письмо от 26 июля 2022 г. № 03-07-13/1/71806

Особенности определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость в отношении услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте и плата за которые производится в рублях, НК РФ не предусмотрены. В связи с этим при приобретении у белорусской компании услуг, местом реализации которых признается территория Российской Федерации, плата за которые осуществляется в рублях, налог на добавленную стоимость исчисляется налоговым агентом исходя из суммы денежных средств, перечисляемой белорусской компании.

Письмо от 22 июля 2022 г. № 03-07-11/70700

При оказании на горнолыжных комплексах, являющихся объектами туристской индустрии, услуг канатной дороги, проката инвентаря, сдачи в аренду ячеек для хранения вещей, инструкторов такие услуги подлежат налогообложению по налоговой ставке в размере 20 процентов.

Письмо от 22 июля 2022 г. № 03-07-11/70767

Пунктом 2 статьи 146 и статьей 149 НК РФ установлены перечни операций, не признаваемых объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость и освобождаемых от налогообложения данным налогом. При этом операции по выполнению налогоплательщиком работ по устранению в течение гарантийного срока, установленного договором на выполнение работ, недостатков, выявленных в ранее выполненных этим налогоплательщиком работах, осуществляемых в том числе без взимания дополнительной платы, в указанных перечнях не поименованы, в связи с чем такие операции облагаются налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке.

Комментарий к налоговым событиям за август 2022

Налог на прибыль

Письмо от 28 июля 2022 г. № 03-03-06/3/73066

Налогоплательщик вправе учитывать все расходы, в том числе и осуществленные на приобретение и установку оборудования, необходимого для маркировки продукции, при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций при соответствии их критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ.

Письмо от 7 июля 2022 г. № 03-04-06/65366

Если расходы организации на оплату найма жилья для размещения работников являются формой системы оплаты труда и условием трудового договора, то такие расходы могут быть учтены для целей налогообложения прибыли организаций в составе расходов как заработная плата, выраженная в натуральной форме.

В случае если расходы организации на оплату найма жилья для работников не являются формой системы оплаты труда и носят социальный характер, то такие расходы не могут быть учтены при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций на основании пункта 29 статьи 270 НК РФ.

Письмо от 19 июля 2022 г. № 03-03-06/1/69565

При прощении долга вследствие заключения мирового соглашения в рамках процедур банкротства суммы списываемой кредиторской задолженности подлежат отражению в составе внереализационных доходов налогоплательщика.

Письмо от 23 июня 2022 г. № 03-03-06/1/59844

В отношении расходов в виде процентов, которые исчислены исходя из условий кредитного договора, заключенного между специализированным застройщиком и уполномоченным банком, на предоставление целевого кредита в соответствии с нормами Федерального закона N 214-ФЗ, применяется порядок, установленный подпунктом 12 пункта 7 статьи 272 НК РФ.

Письмо от 14 июля 2022 г. № 03-03-07/67936

В случае правовой квалификации заключенного договора в качестве договора займа прощение задолженности по такому договору и, соответственно, списание задолженности не приводят к возникновению доходов для целей налогообложения прибыли организаций при выполнении условий подпункта 21.5 пункта 1 статьи 251 НК РФ.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 20 июля 2022 г. № 03-04-05/69739

Денежные средства, выплаченные застройщиком участнику долевого строительства в качестве отступного взамен неустойки, предусмотренной частью 2 статьи 6 Федерального закона N 214-ФЗ, отвечают вышеуказанным признакам экономической выгоды и являются доходом налогоплательщика, подлежащим налогообложению в общеустановленном порядке.

На основании пункта 4 статьи 226 НК РФ налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

Письмо от 20 июля 2022 г. № 03-04-05/70015

Поскольку при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков возникают новые объекты права собственности, а первичные объекты прекращают свое существование, срок нахождения в собственности образованных при вышеуказанных действиях земельных участков для целей исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц при их продаже следует исчислять с даты государственной регистрации прав на вновь образованные земельные участки.

Письмо от 7 июля 2022 г. № 03-04-05/65412

Для целей налогообложения доходов физических лиц минимальный предельный срок владения жилым помещением, полученным налогоплательщиком по договору участия в долевом строительстве, права и обязанности по которому перешли в порядке наследования, исчисляется со дня открытия наследства, при условии, что наследодателем осуществлена полная оплата стоимости жилого помещения в соответствии с указанным договором участия в долевом строительстве.

Письмо от 29 июля 2022 г. № 03-04-06/73715

Суммы компенсации части затрат спортсменов на аренду (наем) ими жилых помещений для временного проживания с целью участия в спортивных мероприятиях освобождаются от обложения страховыми взносами, если такие выплаты производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Письмо от 14 июля 2022 г. № 03-04-05/68015

В отношении доходов граждан от продажи имущества, в том числе металлолома, НК РФ установлены либо полное освобождение от налогообложения налогом на доходы физических лиц (нахождение в собственности более 3 лет), либо имущественный налоговый вычет в размере не более 250 тыс. рублей за налоговый период (пункт 17.1 статьи 217, подпункт 1 пункта 2 статьи 220 НК РФ).

Если имущество (металлолом) используется в предпринимательской деятельности, то доход от его продажи не освобождается от обложения налогом на доходы физических лиц независимо от срока владения таким имуществом. В этой связи доходы, полученные при сдаче металлолома, подлежат налогообложению в общеустановленном порядке.

Краткий обзор налоговых новостей за август 2022

Письмо от 12 июля 2022 г. № 03-04-06/66937

Согласно статье 41 НК РФ доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главой 23 НК РФ.

Суммы денежных средств, выплаченных застройщиком участнику долевого строительства при расторжении договора участия в долевом строительстве по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в виде разницы стоимости объекта долевого строительства, указанной в соответствующем договоре, и его рыночной стоимости на момент расторжения такого договора, отвечают вышеуказанным признакам экономической выгоды и являются доходом налогоплательщика, подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке.

Письмо от 12 июля 2022 г. № 03-04-05/66931

Из текста обращения следует, что расходы на лечение одного из налогоплательщиков вторым налогоплательщиком понесены в период до регистрации брака. В этой связи оснований для предоставления социального налогового вычета за медицинские услуги по налогу на доходы физических лиц не имеется.

Письмо от 6 июля 2022 г. № 03-04-05/64946

Для целей налогообложения каждый из супругов является самостоятельным налогоплательщиком. В этой связи возврат супруге суммы имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц, заявленной ее умершим супругом, не представляется возможным.

Письмо от 18 июля 2022 г. № 03-04-06/69060

Если в ситуации прекращения договора на ведение ИИС с переводом всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый тому же физическому лицу у другого брокера, соблюдаются требования, в частности, пунктов 2 и 3 статьи 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» о прекращении ранее заключенного договора на ведение ИИС (в течение месяца после заключения нового договора на ведение ИИС) и передаче учтенных на его ИИС активов другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, то оснований для признания условий, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 3, а также подпунктами 1 и 3 пункта 4 статьи 219.1 НК РФ, невыполненными не имеется.

Письмо от 18 июля 2022 г. № 03-04-05/69059

При этом российской организацией, выплачивающей доход, не удерживается налог с иностранного лица, не имеющего фактического права на выплачиваемые доходы (их часть), однако согласно соответствующим положениям НК РФ она будет выступать налоговым агентом в отношении дохода, получаемого физическим лицом, являющимся налоговым резидентом Российской Федерации и имеющим фактическое право на выплачиваемые указанной иностранной компании доходы (их часть).

Письмо от 18 июля 2022 г. № 03-04-05/68911

Для каждого из супругов срок владения имуществом, приобретенным в совместную собственность супругов, исчисляется с даты возникновения права собственности на такое имущество у одного из супругов. При этом дата перехода доли в указанном имуществе в собственность одного из супругов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, не изменяет описанный порядок.

Письмо от 15 июля 2022 г. № 03-04-06/68553

Включение в целях получения имущественного налогового вычета в состав фактически произведенных налогоплательщиком расходов, связанных с приобретением имущества, расходов на оплату услуг по сопровождению сделок по приобретению и продаже имущества статьей 220 НК РФ не предусмотрено.

Налоговые споры за 2021

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 19 июля 2022 г. № 03-11-11/69351

В отношении доходов, полученных трейдером, от оказания услуг по разработке торговых стратегий при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом, а также иных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности, может применяться специальный налоговый режим НПД.

Страховые взносы

Письмо от 26 июля 2022 г. № 03-15-05/71804

Учитывая, что выплата дивидендов, распределяемых между участниками общества в порядке, предусмотренном статьей 28 Федерального закона N 14-ФЗ, производится не в рамках трудовых отношений или гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, а на основании решения общего собрания участников общества, то выплаченные участнику общества дивиденды не признаются объектом обложения страховыми взносами.

Письмо от 7 июля 2022 г. № 03-04-06/65366

В случае если аренда жилья для иногородних работников не предусмотрена законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления, то ее уплата подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Письмо от 29 июля 2022 г. № 03-04-06/73715

Суммы компенсации части затрат спортсменов на аренду (наем) ими жилых помещений для временного проживания с целью участия в спортивных мероприятиях освобождаются от обложения страховыми взносами, если такие выплаты производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Письмо от 27 июля 2022 г. № 03-03-06/1/72400

Поскольку основным условием для необложения страховыми взносами сумм платежей (взносов) по договорам ДМС является срок страхования — не менее года, в случае исключения до истечения года некоторых работников из продолжающего действовать в отношении этих работников договора организация обязана произвести доначисление страховых взносов на суммы платежей (взносов) по договорам ДМС таких работников.

Письмо от 14 июля 2022 г. № 03-03-07/67989

При реорганизации юридического лица (ЗАО) в форме преобразования первым отчетным периодом для вновь возникшей организации (ООО) является период со дня создания (с 21 апреля 2022 года) до окончания полугодия 2022 года и, соответственно, расчетным периодом является период со дня создания до окончания 2022 года. В связи с этим при определении базы для исчисления страховых взносов вновь созданная организация (ООО) не вправе учитывать выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу работников в реорганизованной организации (ЗАО), и поэтому в базу для исчисления страховых взносов включаются только выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу работников, начиная со дня создания этой организации, то есть со дня ее государственной регистрации.

Вновь созданная организация (ООО) будет представлять расчет по страховым взносам начиная с полугодия 2022 года (за период с момента создания ООО по 30 июня 2022 года) с учетом отраженных в нем сумм выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу работников вновь созданной организации (ООО).

В случае если реорганизованной организацией (ЗАО) не представлен расчет по страховым взносам за период с 1 января 2022 года по 20 апреля 2022 года, то, учитывая вышеупомянутые положения статьи 50 Налогового кодекса, вновь созданная организация (ООО) как правопреемник представляет за реорганизованную организацию отдельный расчет по страховым взносам за полугодие 2022 года с учетом сумм выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу работников ЗАО за период с 1 января 2022 года по 20 апреля 2022 года.

Письмо от 27 июля 2022 г. № 03-15-05/72522

Индивидуальный предприниматель уплачивает страховые взносы в налоговый орган по месту своей государственной регистрации, которая осуществляется по месту жительства, независимо от места осуществления своей деятельности.

Дайджест налоговых новостей за август 2022

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