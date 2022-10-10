Запрет взыскания коллекторами задолженности с участников специальной операции

Рассматривается предложение по ограничению передачи долгов коллекторам (Законопроект № 202455-8).

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от КПРФ

Депутаты Государственной Думы С.П.Обухов, А.О.Удальцова, Д.А.Парфенов, Н.В.Арефьев, Н.А.Останина, Н.Н.Иванов, О.Н.Алимова, Б.О.Комоцкий, А.А.Алехин

Содержание поправок

Согласно законопроекту вводится запрет на передачу банковскими или иными кредитными организациями сведений о клиентах — участниках специальной военной операции на Украине или лицах, мобилизованных для участия в ней, и их семьях физическим или юридическим лицам, действующим в интересах кредитора, т.е. выполняющим юридически или фактически коллекторские функции.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что несмотря на довольно широкий пакет льгот, предусмотренных для ветеранов боевых действий в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах», является целесообразным предоставить меры не только социальной поддержки для военнослужащих и мобилизованных граждан, выполняющих свой долг по защите Родины на территории Донбасса и Украины, но и правовой, обезопасив участников специальной военной операции и мобилизованных лиц, а также членов их семей, попавших в тяжелую финансовую ситуацию, от давления коллекторских организаций.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по мобилизации

Меры поддержки мобилизованных — ссылка