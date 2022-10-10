Какой МРОТ установят на 2023

Рассматривается предложение о размере МРОТ в следующем году (Законопроект № 201618-8)
Инициатор предложения
Законопроект подготовлен Правительством РФ
Содержание предложения
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года устанавливается в сумме 16 242 рубля в месяц.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн. работников.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
Другие материалы
- Обзор Писем Минфина по налогам за июль 2022 - ссылка