Налоговые итоги за сентябрь 2022

1.Налоговые законопроекты в сентябре

Центральным в сентябре стал правительственный законопроект, направленный на увеличение доходов бюджета (Законопроект № 201629-8). Для этих целей предлагаются следующие меры:

· отнесение к подакцизным товарам сахаросодержащих напитков

· увеличение нагрузки по НДПИ для добывающих компаний (уголь, нефть, газ)

· увеличение нагрузки по налогу на прибыль при производстве и реализации сжиженного природного газа

· повышение предельной базы по страховым взносам.

Предполагается, что поправки позволят получить бюджету дополнительно несколько триллионов рублей.

Депутаты предложили не облагать НДФЛ доходы налогоплательщика с детьми не только при продаже дома, но и когда одновременно с домом продается земельный участок под ним, а также хозяйственные постройки (Законопроект № 196446-8). С учетом положительного заключения Правительства у законопроекта, хорошие шансы на одобрение. Также Правительство с определенными замечаниями поддержало следующие депутатские инициативы:

· Освобождение от НДС организаций, реализующих золото — Законопроект № 191484-8

· Распространение налоговой тайны на сведения о смерти налогоплательщика при передаче их банку — Законопроект № 194710-8

Вместе с тем маловероятно, что Госдума согласится установить в России единый туристический сбора взамен курортного сбора, который взимается в порядке эксперимента в отдельных регионах (Законопроект № 202320-8). Нет шансов на одобрение и у предложения по освобождению от налога на имущество граждан, призванных на военную службу по мобилизации (Законопроект № 201761-8).

2.ФНС России

Налоговая служба подготовила методические рекомендации в отношении учета доходов и расходов по автоматизированной упрощенной системе (https://www.nalog.gov.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/doc/meth_asn.pdf).

Комментарий к налоговым событиям за сентябрь 2022

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