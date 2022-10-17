Обзоры для бухгалтера

Дайджест налоговых событий за сентябрь 2022

Дайджест составлен на основе ежедневного анализа налоговых событий.

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Дайджест составлен на основе ежедневного анализа налоговых событий.

Содержание

  • Налог на прибыль при пропуске срока для принудительного взыскания дебиторки
  • Страховые взносы при реорганизации в форме преобразования
  • Применение учредителем налога на самозанятых
  • Уплата взносов при несовпадении места регистрации и деятельности
  • НДС по услугам на горнолыжном курорте
  • Налог на прибыль при продаже подарочных сертификатов
  • НДФЛ при разделе недвижимости
  • НДФЛ при оплате налога за иностранного работника
  • Налог на прибыль при передаче подрядчику имущества
  • НДФЛ при изъятии аварийного жилья
  • НДФЛ при выплате дивидендов векселем
  • НДС при гарантийном ремонте
  • НДФЛ при продаже земли семьями с детьми
  • НДФЛ при консолидации или дроблении акций
  • Подача отчетности при слиянии компаний
  • Вычет по НДФЛ на иностранное образование
  • Учет по НДФЛ расходов на сопровождение сделок при продаже имущества
  • Вычет по НДС без счета-фактуры
  • Порядок уменьшения УСН на взносы
  • НДФЛ при направлении в командировку в ЛДНР и последствия референдума
  • НДС при приобретении кодов для пополнения счета в цифровой игре
  • НДС при строительстве в Донецкой Республике

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