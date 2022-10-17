Дайджест налоговых событий за сентябрь 2022

Дайджест составлен на основе ежедневного анализа налоговых событий.
Содержание
- Налог на прибыль при пропуске срока для принудительного взыскания дебиторки
- Страховые взносы при реорганизации в форме преобразования
- Применение учредителем налога на самозанятых
- Уплата взносов при несовпадении места регистрации и деятельности
- НДС по услугам на горнолыжном курорте
- Налог на прибыль при продаже подарочных сертификатов
- НДФЛ при разделе недвижимости
- НДФЛ при оплате налога за иностранного работника
- Налог на прибыль при передаче подрядчику имущества
- НДФЛ при изъятии аварийного жилья
- НДФЛ при выплате дивидендов векселем
- НДС при гарантийном ремонте
- НДФЛ при продаже земли семьями с детьми
- НДФЛ при консолидации или дроблении акций
- Подача отчетности при слиянии компаний
- Вычет по НДФЛ на иностранное образование
- Учет по НДФЛ расходов на сопровождение сделок при продаже имущества
- Вычет по НДС без счета-фактуры
- Порядок уменьшения УСН на взносы
- НДФЛ при направлении в командировку в ЛДНР и последствия референдума
- НДС при приобретении кодов для пополнения счета в цифровой игре
- НДС при строительстве в Донецкой Республике
Другие материалы
- Налоговые новости за сентябрь 2022 — ссылка