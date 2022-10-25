Отмена отсрочки от мобилизации для депутатов и сенаторов

Рассматривается предложение по отмене отсрочки для депутатов, а также по новым основаниям для отсрочки (Законопроект № 214382-8)

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, А.М.Бабаков, Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, Д.Г.Гусев, В.К.Гартунг, А.А.Ремезков, И.А.Ананских, А.А.Кузнецов, Ф.С.Тумусов, М.Г.Делягин, Я.В.Лантратова, А.С.Аксененко, Ю.И.Григорьев, А.В.Чепа

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому отменяется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации для Сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной Думы.

Также устанавливается, что первоочередному призыву по частичной мобилизации подлежат граждане, уволенные с военной службы и зачисленные в запас, и граждане, проходящие военную службу в Росгвардии, СВР, ФСБ, Следкома и др.

Предлагается установить отсрочку гражданам,

признанным ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья,

признанным временно не годными,

проходящим альтернативную гражданскую службу.

предусматриваются и другие основания для отсрочки.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Обзоры

Расширение прав мобилизованных (кредитные каникулы, отсрочка от армии, выплаты). Обзор за сентябрь 2022 - ссылка

Обзор военного права за сентябрь 2022 - ссылка