Расширение кредитных каникул, ограничение цен на мед.услуги, защита от коллекторов в обзоре финансового права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие финансовые права граждан

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Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие финансовые права граждан

Финансовые права за сентябрь 2022

Контроль за микрофинансовыми организациями, взыскивающими долги – Законопроект № 190070-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Служба судебных приставов будет осуществлять контроль за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физических лиц. Кредитные и микрофинансовые организации, осуществляющие возврат просроченной задолженности физических лиц, для взаимодействия с должниками и иными лицами обязаны обладать оборудованием и программным обеспечением, осуществлять аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Также для таких организаций устанавливается обязанность по записи всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, и хранению указанной информации в течение 3 лет. В Пояснительной записке указывается, что согласно статистическим данным, одними из главных нарушителей выступают именно кредитные и микрофинансовые организации. При этом микрофинансовые организации допускают наиболее грубые нарушения данного закона, в частности, связанные с угрозами жизни и здоровью граждан.

Право на кредитные каникулы – Законопроект № 196743-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в договоре потребительского кредита (займа) должна содержаться информация о праве заемщика обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода. В Пояснительной записке указывается, что законопроект направлен на поддержку граждан, заключивших договор потребительского кредита (займа) и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, путем предоставления им права на получение льготного периода исполнения обязательств по кредитному договору для восстановления платежеспособности.

Платежные системы будут бороться с хищением денег – Законопроект № 197920-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому оператор по переводу денежных средств обязан осуществить проверку на наличие или отсутствие признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента, или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или злоупотребления доверием (далее - перевод денежных средств без добровольного согласия клиента) до приема к исполнению распоряжения клиента. В Пояснительной записке указывается, что Широко распространенное в настоящее время мошенничество, связанное с добровольной передачей физическим лицом сведений (например, номеров платежных карт, кодов, паролей), которые используются преступниками в целях осуществления несанкционированных операций, в том числе переводов денежных средств без согласия клиентов (социальная инженерия), является одной из острых проблем, отрицательно влияющих на уровень доверия населения к дистанционным платежным сервисам и, как следствие, к кредитно-финансовой системе в целом.

Защита лица, купившего жилье у банкрота – Законопроект № 199216-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому если сделка по приобретению гражданином у должника жилого помещения признана недействительной, но для гражданина и членов его семьи, совместно проживающих в указанном жилом помещении, такое жилое помещение является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, то часть средств, вырученных от реализации этого помещения, в размере суммы денежных средств, переданных гражданином должнику по недействительной сделке, вносится на специальный банковский счет должника, который предназначен только для погашения требования гражданина-покупателя по недействительной сделке за счет денежных средств, вырученных от реализации жилого помещения, приобретенного по недействительной сделке. В Пояснительной записке указывается, что Проект федерального закона направлен на защиту интересов лиц, которые утрачивают жилое помещение вследствие признания сделки по его приобретению недействительной в соответствии с пунктом 1 статьи 61 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" и применения последствий ее недействительности.

Стоимость медицинских услуг предлагают ограничить – Законопроект № 201200-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в отношении медицинских услуг, представленных в соответствующей территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в случае если они оказываются за счет средств гражданина, высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации вправе установить предельный размер стоимости таких услуг. В Пояснительной записке указывается, что снижение доступности бесплатной медицинской помощи в ряде случаев приводит к необоснованному росту стоимости аналогичной услуги, предоставляемой частными медицинскими организациями.

Запрет взыскания коллекторами задолженности с участников специальной операции – Законопроект № 202455-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому вводится запрет на передачу банковскими или иными кредитными организациями сведений о клиентах – участниках специальной военной операции на Украине или лицах, мобилизованных для участия в ней, и их семьях физическим или юридическим лицам, действующим в интересах кредитора, т.е. выполняющим юридически или фактически коллекторские функции. В Пояснительной записке указывается, что несмотря на довольно широкий пакет льгот, предусмотренных для ветеранов боевых действий в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах", является целесообразным предоставить меры не только социальной поддержки для военнослужащих и мобилизованных граждан, выполняющих свой долг по защите Родины на территории Донбасса и Украины, но и правовой, обезопасив участников специальной военной операции и мобилизованных лиц, а также членов их семей, попавших в тяжелую финансовую ситуацию, от давления коллекторских организаций.

Приостановление выплат по ипотеке для мобилизованных – Законопроект № 199696-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому заемщик - физическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого был осуществлен призыв на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, заключивший с кредитором кредитный договор (договор займа), в том числе кредитный договор (договор займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, вправе в любой момент в течение времени действия такого договора обратиться к кредитору с требованием об изменении условий такого договора, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на период призыва на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что законопроект разработан в связи с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» в целях обеспечения финансовой (банковской) стабильности в Российской Федерации, снижения долговой нагрузки граждан Российской Федерации, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых был осуществлен призыв на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Особенности исполнения обязательств по кредитам мобилизованными и контрактниками – Законопроект № 199777-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому заемщик, призванный на военную службу по мобилизации или проходящий военную службу по контракту, и заключивший до дня призыва или подписания контракта кредитный договор, в том числе обеспеченный ипотекой, а также лица, находящиеся на иждивении у указанного лиц, вправе в любой момент в течение времени действия такого договора, но не позднее 31 декабря 2023 года обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения заемщиком своих обязательств или уменьшении размера платежей в течение льготного периода.

Также предусмотрено полное или частичное прекращение обязательств по кредитным договорам в случае гибели военнослужащего при прохождении им военной службы или его смерти в результате увечья (ранения, травмы, контузии).

Освобождение от налога на имущество мобилизованных – Законопроект № 201761-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается освободить от уплаты налога на имущество граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что Законопроект разработан в целях государственной поддержки указанных граждан и их семей.

Меры поддержки для мобилизованных – Законопроект № 201778-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, предлагающий меры поддержки для мобилизованных:

  • Единовременная выплата – 300 тыс. рублей
  • Освобождение от уплаты процентов по ипотеке и кредитам в период службы
  • Освобождение от платы за жилые помещения и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт (распространяется и на лиц, проживающих совместно с мобилизованным)
  • Ежемесячное пособие на ребенка
  • Ежемесячное пособие беременной жене.
  • Компенсация 50% стоимости ОСАГО.
  • Освобождение от платы за присмотр за детьми в дошкольных организациях.

В Пояснительной записке указывается, что данные изменения повысят престиж военной службы, поддержат российские семьи, усилят государственную поддержку граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, позволят поддержать население, проживающее в сельской местности вне развитой инфраструктуры городов, а также снизить риски возникновения трудной жизненной ситуации в семьях с детьми-инвалидами, будут способствовать реализации прав детей на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития.

Особенности деятельности мобилизованных предпринимателей – Законопроект № 203204-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, призванный на военную службу по мобилизации, вправе на период прохождения военной службы по мобилизации возложить исполнение своих обязанностей на управляющего. В случае гибели гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, полномочия управляющего по управлению имуществом гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, которое использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, сохраняются до истечения срока, установленного для принятия наследства Гражданским кодексом Российской Федерации.

Также предусматривается, что Заемщик - индивидуальный предприниматель, заключивший до 21 сентября 2022 года с кредитором кредитный договор и призванный на военную службу по мобилизации, вправе в любой момент в течение времени действия такого договора, которое приходится на период мобилизации, самостоятельно, либо через представителя обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком. В Пояснительной записке указывается, что если призываемый по мобилизации индивидуальный предприниматель не успеет подать заявление о прекращении деятельности в статусе ИП, или подача такого заявления невозможна в силу производственных процессов, гражданин автоматически с момента призыва будет нарушать положения федерального законодательства, запрещающего военнослужащему заниматься коммерческой деятельностью. В рамках действующих законодательных норм, предусматривающих лишь возможность прекращения статуса индивидуального предпринимателя, для мобилизованных лиц наступают следующие неблагоприятные последствия: фактическая потеря бизнеса, который мог создаваться долгое время, ущерб деловой репутации, финансовые и имущественные потери, а также потеря рабочих мест для наёмных сотрудников такого индивидуального предпринимателя.

Ограничение информации с призывами финансировать врагов России – Законопроект № 197914-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому применяются ограничения к информационным ресурсам, содержащим предложение о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает Российская Федерация, а также сведения о возможных способах осуществления такого финансирования. В Пояснительной записке указывается, что в условиях активизации деятельности стран НАТО, направленной против безопасности Российской Федерации, распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации с предложением финансирования противника представляет угрозу безопасности Российской Федерации и требует безотлагательного принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию.

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Юзвак Максим
Юзвак Максим

Повышение квалификации

Налоги, взносы, пошлины

❗❗❗ Мобилизованным дали отсрочку по налогам, взносам и декларациям

Призванным по частичной мобилизации ИП и единственным учредителям предоставлена отсрочка по налогам, сборам и страховым взносам, а также продлены сроки сдачи налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам.

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Пассивный доход — это хорошо. Тут сложно спорить, и вообще двух мнений быть не может. Но стоит ли ставить целью долгосрочных инвестиций получение пассивного дохода? Я считаю, что инвестиции с целью получения пассивного дохода — это неправильно.

Получение пассивного дохода — это неправильная цель инвестирования
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👈👉 Можно работать на двух работах одновременно

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