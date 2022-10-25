Договор с преподавателями, МРОТ на 2023, пособия для предпенсионеров в обзоре трудового права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие трудовые права.

Трудовые права за сентябрь 2022

Минимальный срок заключения трудового договора с преподавателями ВУЗов — Законопроект № 190210-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ, могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора, но не менее трех лет, за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые либо планируемая учебная нагрузка педагогического работника объективно исключает возможность установления трудовых отношений с ним на срок не менее трех лет. В этих случаях допускается заключение трудового договора с педагогическим работником на срок менее трех лет, но не менее чем на один год. В Пояснительной записке указывается на то, что поправки связаны с позицией Конституционного Суда, который признал противоречащим Конституции РФ произвольной определение срока действия трудового договора с работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому составу.

МРОТ на 2023 — Законопроект № 201618-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года устанавливается в сумме 16 242 рубля в месяц. В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн. работников.

Безработным предпенсионерам пересчитают пособие — Законопроект № 196019-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому исключается дифференцированный подход при определении размера пособия по безработице, выплачиваемого лицам, относящимся к одной и той же категории — граждане предпенсионного возраста независимо от даты признания таких граждан безработными (до 1 января 2019 года или после указанной даты). Это позволит пересчитать пособие по безработице на основании заявлений предпенсионеров, признанных безработными на 31 декабря 2018 года. В Пояснительной записке указывается, что исходя из буквального толкования законодательства, размер пособия по безработице начисленного достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанным безработными в 2018 году, не превышал 8 000 рублей, в то время, как гражданам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице мог составлять до 11 280 рублей.

Комментарий к налоговым событиям за сентябрь 2022

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