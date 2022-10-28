Выбор ставки по НДС при международной перевозке с внутренним транзитом
Рассматривается порядок применения ставки по НДС при внутреннем транзите.
Рассматривается порядок применения ставки по НДС при внутреннем транзите.
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