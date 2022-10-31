Семейный кодекс

Особенности споров по определению порядка общения с ребенком

Рассматриваются отдельные аспекты споров об определении порядка общения с ребенком

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Рассматриваются отдельные аспекты споров об определении порядка общения с ребенком

Содержание

00:00 – Начало

00:35 – План

01:25 – Особенности споров по детям и главная задача родителей

06:18 – Обоснование порядка общения с ребенком

08:34 – Временный порядок общения на период спора

11:30 – Роль органов опеки в споре об общении с ребенком

16:14 – Значение довода о создании препятствий в общении с ребенком другим родителем

19:11 – Участие родителя в судебных заседаниях

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