Особенности споров по определению порядка общения с ребенком

Рассматриваются отдельные аспекты споров об определении порядка общения с ребенком
Содержание
00:00 – Начало
00:35 – План
01:25 – Особенности споров по детям и главная задача родителей
06:18 – Обоснование порядка общения с ребенком
08:34 – Временный порядок общения на период спора
11:30 – Роль органов опеки в споре об общении с ребенком
16:14 – Значение довода о создании препятствий в общении с ребенком другим родителем
19:11 – Участие родителя в судебных заседаниях
Материалы по семейным вопросам
Обзор семейного права за сентябрь 2022 – ссылка