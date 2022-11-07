Обзоры для бухгалтера

Топ событий в налоговой сфере октября 2022

Дайджест составлен на основе ежедневного анализа налоговых событий.

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Содержание

  • НДФЛ при освобождении военнослужащего от долга
  • Налог на прибыль при переводе долга
  • Налог на прибыль при получении и возврате субсидии
  • Разъяснения ФНС о налогообложении мобилизованных
  • Основные направления налоговой политики на 2023
  • Налог на прибыль при выплате премии заказчику услуг
  • УСН при дарении предпринимателю подарков
  • Особенности уплаты НДС после присоединения к России новых регионов
  • Налоговые последствия моратория на банкротство
  • Освобождение от НДФЛ ветеранов боевых действий
  • Учет по налогу на прибыль расходов на помощь мобилизованным
  • Перспективы улучшения условий для применения УСН и ПСН
  • НДФЛ по выплатам дольщикам компенсации при банкротстве застройщика
  • НДФЛ при выплате компенсации за задержку зарплаты
  • Налоговые последствия оказания помощи мобилизованным работникам
  • Страховые взносы по выплатам бывшему предпринимателю
  • УСН при преобразовании организации
  • Налоговые меры поддержки мобилизованных
  • Налог на самозанятых по услугам по поиску и привлечению покупателей
  • НДФЛ и взносы по договорам о приемной или патронатной семье
  • Освобождение от НДФЛ доходов от продажи единственного жилья

Другие материалы

  • Налоговые споры за сентябрь 2022 - ссылка
Юзвак Максим
Юзвак Максим

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