Топ событий в налоговой сфере октября 2022

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Содержание
- НДФЛ при освобождении военнослужащего от долга
- Налог на прибыль при переводе долга
- Налог на прибыль при получении и возврате субсидии
- Разъяснения ФНС о налогообложении мобилизованных
- Основные направления налоговой политики на 2023
- Налог на прибыль при выплате премии заказчику услуг
- УСН при дарении предпринимателю подарков
- Особенности уплаты НДС после присоединения к России новых регионов
- Налоговые последствия моратория на банкротство
- Освобождение от НДФЛ ветеранов боевых действий
- Учет по налогу на прибыль расходов на помощь мобилизованным
- Перспективы улучшения условий для применения УСН и ПСН
- НДФЛ по выплатам дольщикам компенсации при банкротстве застройщика
- НДФЛ при выплате компенсации за задержку зарплаты
- Налоговые последствия оказания помощи мобилизованным работникам
- Страховые взносы по выплатам бывшему предпринимателю
- УСН при преобразовании организации
- Налоговые меры поддержки мобилизованных
- Налог на самозанятых по услугам по поиску и привлечению покупателей
- НДФЛ и взносы по договорам о приемной или патронатной семье
- Освобождение от НДФЛ доходов от продажи единственного жилья
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