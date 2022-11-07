Последствия по НДС при расторжении соглашения
Договор расторгли. Что с самым сложным из налогов? Рассмотрим в небольшом обзоре.
Договор расторгли. Что с самым сложным из налогов? Рассмотрим в небольшом обзоре.
1. Бухгалтер на производственный участок в ООО ДОЛОМИТ
от 20 000 ₽ до 40 000 ₽, Лабинск, полная занятость
2. Бухгалтер по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками в ООО «Русский Транзит»
от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Новороссийск, полная занятость
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от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Москва, полная занятость
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от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Москва, полная занятость
Воронеж, полная занятость
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от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Новосибирск, полная занятость
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от 20 000 ₽ до 40 000 ₽, Красноярск, частичная занятость
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Казначейство временно не размещает на сайте bus.gov.ru планы ФХД и отчеты о результатах деятельности и об использовании имущества. Но это не означает, что отправлять их не требуется.
В следующем году кардинально поменяется система уплаты налогов, а вместе с ней и правила заполнения платежных поручений. В платежке на налоги будет только ИНН компании и ИНН налоговой, сумма, много нулей и статус 34.
Недостатки первичного документа можно оспорить – человеку свойственно ошибаться. Но нередко создатели схем игнорируют объективную реальность, которая дана нам в ощущениях. Тогда оправдания налогоплательщика в суде выглядят наиболее жалко.
Периоды участия в специальной военной операции будут засчитываться в страховой стаж для назначения страховой пенсии в двойном размере.
Если ИП-работодатель или директор-единственный учредитель мобилизован, сотрудников можно увольнять по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (п. 7 части первой ст. 83 ТК РФ).
Директор не вернул подотчетные деньги, как избежать доначисления налогов?
Жалобы нужно направлять в Роструд, а консультации можно получить по телефону или онлайн.
Каждый работодатель, у которого в штате свыше 50 сотрудников, должен создать службу охраны труда или ввести должность специалиста по охране труда.
Минэкономразвития утвердило коэффициенты-дефляторы на 2023 год. Об этом приказ от 19.10.2022 № 573.