С праздником кассиры

Сегодня не только День народного единства, но и День рождения кассового аппарата
Если ИП-работодатель или директор-единственный учредитель мобилизован, сотрудников можно увольнять по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (п. 7 части первой ст. 83 ТК РФ).
Директор не вернул подотчетные деньги, как избежать доначисления налогов
Жалобы нужно направлять в Роструд, а консультации можно получить по телефону или онлайн.
Каждый работодатель, у которого в штате свыше 50 сотрудников, должен создать службу охраны труда или ввести должность специалиста по охране труда.
Минэкономразвития утвердило коэффициенты-дефляторы на 2023 год. Об этом приказ от 19.10.2022 № 573.
Работодатель оплатил полный рабочий день по повестке из военкомата, а сотрудник пробыл там всего полчаса
Если сотрудника вызывают в военкомат не для мобилизации, а для решения каких-то вопросов, работодатель должен отпустить его с работы и оплатить ему это время. Некоторых возмущает то, что часть оплаченного времени сотрудник тратит на себя.
Корпорация МСП принимает обращения от предпринимателей по проблемам, связанным с исполнением договорных обязательств по 223-ФЗ из-за частичной мобилизации.
Нет, это не инфоцыганство. Если осознаете, что застряли в рутине и не понимаете чего хотите, этот марафон — ваше спасение. Поможем определить цели, точки роста и вектор развития. Как будем учить — смотрите в статье.
Подтверждать код ОКВЭД для тарифа взносов в ФСС за травматизм надо будет по новым правилам на новом бланке
Для подтверждения вида деятельности, на основании которого компании присваивают тариф взносов на НС и ПЗ, надо будет заполнять заявление по новой форме. Правила тоже перепишут.