С праздником кассиры

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Сегодня не только День народного единства, но и День рождения кассового аппарата

Юзвак Максим
Юзвак Максим

Повышение квалификации

Мероприятия

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Трудовое право

Работодатель оплатил полный рабочий день по повестке из военкомата, а сотрудник пробыл там всего полчаса

Если сотрудника вызывают в военкомат не для мобилизации, а для решения каких-то вопросов, работодатель должен отпустить его с работы и оплатить ему это время. Некоторых возмущает то, что часть оплаченного времени сотрудник тратит на себя.

Карьера бухгалтера

Первый бухгалтерский марафон. Пять дней драйва в ноябре. Для тех, кто отстрелялся с отчетностью

Нет, это не инфоцыганство. Если осознаете, что застряли в рутине и не понимаете чего хотите, этот марафон — ваше спасение. Поможем определить цели, точки роста и вектор развития. Как будем учить — смотрите в статье.

Первый бухгалтерский марафон. Пять дней драйва в ноябре. Для тех, кто отстрелялся с отчетностью
Взносы на травматизм

Подтверждать код ОКВЭД для тарифа взносов в ФСС за травматизм надо будет по новым правилам на новом бланке

Для подтверждения вида деятельности, на основании которого компании присваивают тариф взносов на НС и ПЗ, надо будет заполнять заявление по новой форме. Правила тоже перепишут.

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