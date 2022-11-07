Социальные пособия

Повышение пенсионных баллов за уход за ребенком

Рассматривается предложение по повышению уровня пенсионного обеспечения граждан, ухаживающих за детьми.

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В этом обзоре – законопроект № 225749-8.

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, Б.Р.Пайкин, С.Д.Леонов, С.А.Наумов, В.А.Кошелев, А.Н.Свинцов, Ю.А.Напсо; Сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин

Содержание поправок

Согласно законопроекту коэффициенты за полный календарный год засчитываемого в страховой стаж периода ухода за ребенком увеличиваются в два раза, то есть 3,6 – в отношении периода ухода за первым ребенком, 7,2 – за вторым, 10,8 – за третьим или четвертым ребенком. В случае принятия законопроекта за рождение и воспитание четырех и более детей можно получить 48,6 балла, что в 2022 году составляет 5 217,7 рублей.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта позволит повысить пенсионное обеспечение родителей, воспитавших детей, стимулировать рождаемость, то есть улучшить демографическую ситуацию в стране.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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