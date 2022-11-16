Прием на работу

Детям, достигшим 14 лет, станет проще заключать трудовой договор

Рассматривается предложение по упрощению процедуры заключения трудовых договор с детьми.

Версия для печати

Рассматривается предложение по упрощению процедуры заключения трудовых договор с детьми (Законопроект № 231551-8).

Авторы поправок

Законопроект подготовлен депутатами от Единой России

Депутаты Государственной Думы А.П.Метелев, М.С.Киселев, А.К.Исаев, Д.В.Майданов, О.М.Казакова, Е.П.Стенякина, Ю.Н.Дрожжина

 

Содержание поправок

Рассматривается законопроект, согласно которому с письменного согласия одного из родителей трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.

уточнение: Сейчас для заключения трудового договора с детьми необходимо согласие органа опеки

 

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что согласно исследованию, проведённому в 2021 году всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ) об отношении населения и отдельных целевых аудиторий к студенческим отрядам как направлению трудового воспитания молодого поколения страны, 91% школьников старших классов хотели бы подрабатывать во время летних каникул.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Другие материалы

  • Налоговые споры за сентябрь 2022 – ссылка
Юзвак Максим
Юзвак Максим

Повышение квалификации

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Осторожно, схема. Нелегалы отмывают деньги с помощью оплаты картой в ресторанах

Скандал в Москве: налоговики раскрыли так называемую «ресторанную» схему с уходом от налогов и отмывом возможно криминальных доходов. Схема работала по всей России, а в Москве у организаторов был даже свой «шоурум», где услуги по отмыву предлагали покупателям.

«Ночной бухгалтер». Осторожно, схема. Нелегалы отмывают деньги с помощью оплаты картой в ресторанах

Мероприятия

Разместить
Психология для бухгалтера

13 самых опасных видов манипуляций: «Палочный довод»

Мы уже с вами обсудили 5 видов манипуляций по книге Никиты Непряхина «Я манипулирую тобой: Методы противодействия скрытому влиянию». В данной публикации обсудим и разберём пример манипуляции, которая в последнее время стала весьма распространенной не только в России, но в Мире – «Палочный довод».

13 самых опасных видов манипуляций: «Палочный довод»
Учет расходов

Учет затрат на доработку программного обеспечения

Организация доработала программное обеспечение (ПО), которое признано в бухгалтерском учете как нематериальный актив (НМА). ПО единовременно соответствовало условиям, приведенным в п. 3 ПБУ 14/2007 (утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н). Доработка программы расширила ее функционал: появились дополнительные возможности ее применения.

Учет затрат на доработку программного обеспечения
Читать еще