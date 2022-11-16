Детям, достигшим 14 лет, станет проще заключать трудовой договор

Рассматривается предложение по упрощению процедуры заключения трудовых договор с детьми (Законопроект № 231551-8).

Авторы поправок

Законопроект подготовлен депутатами от Единой России

Депутаты Государственной Думы А.П.Метелев, М.С.Киселев, А.К.Исаев, Д.В.Майданов, О.М.Казакова, Е.П.Стенякина, Ю.Н.Дрожжина

Содержание поправок

Рассматривается законопроект, согласно которому с письменного согласия одного из родителей трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.

уточнение: Сейчас для заключения трудового договора с детьми необходимо согласие органа опеки

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что согласно исследованию, проведённому в 2021 году всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ) об отношении населения и отдельных целевых аудиторий к студенческим отрядам как направлению трудового воспитания молодого поколения страны, 91% школьников старших классов хотели бы подрабатывать во время летних каникул.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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