В Госдуме предложили обязательную стерилизацию домашних животных

Рассматривается инициатива по обязательной стерилизации домашних животных (Законопроект № 241797-8).

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан; Депутатом Государственной Думы Р.М.Марданшиным (Единая Россия).

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, устанавливающий требование обязательной стерилизации (кастрации) домашних животных. Полномочие по установлению перечня случаев, при которых требование об обязательной стерилизации (кастрации) домашних животных не применяется, предлагается закрепить за уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что для сокращения численности животных без владельцев необходимо устранить причины их появления на улицах. Зачастую обитание животных без владельцев на улицах городов и других населенных пунктов – следствие безответственного отношения владельцев к своим питомцам. Одна пара безнадзорных собак производит в год в среднем десять щенков, а еще через год они способны сами приносить потомство, то есть размножение происходит в геометрической прогрессии.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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