Социальный вычет

Вычет по НДФЛ при оплате обучения брата

Рассматривается возможность получения социального налогового вычета по НДФЛ при оплате обучения брата.

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Рассматривается возможность получения социального налогового вычета по НДФЛ при оплате обучения брата (Письмо Минфина от 3 ноября 2022 г. № 03-04-05/107396)

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