Вычет по НДФЛ при оплате обучения брата

Рассматривается возможность получения социального налогового вычета по НДФЛ при оплате обучения брата (Письмо Минфина от 3 ноября 2022 г. № 03-04-05/107396)
Материалы по НДФЛ
ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 – ссылка
Рассматривается возможность получения социального налогового вычета по НДФЛ при оплате обучения брата.
Рассматривается возможность получения социального налогового вычета по НДФЛ при оплате обучения брата (Письмо Минфина от 3 ноября 2022 г. № 03-04-05/107396)
ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 – ссылка
Будет единый список устройств и мобильное приложение для контроля показаний счетчиков.
Утром мы писали, что у некоторых пользователей возникали сложности при входе в личный кабинет. ФНС к обеду объяснила их внутренними работами на сайте.
Публикуем лучшие материалы проекта «Кублог». На этот раз предметом обсуждения стал прекрасный пол, а точнее – причины, по которым российских женщин тянет за границу.
Кольцо стоит 4,6 тыс. рублей, но приобрести его могут только клиенты «Точки».
Демобилизованным сотрудникам готовы предложить помощь психолога, услуги коучей, дополнительные выходные и медицинские услуги.
С 2024 года транспортная накладная перейдет в электронный формат в обязательном порядке. Это значит, что участники рынка автомобильных грузоперевозок больше не смогут применять сопроводительные транспортные документы в бумажном виде.
Мораторий на проверки нарушений с онлайн-кассами заканчивается. С 1 января 2023 года проверки возобновятся.
Полис обязательного медицинского страхования – документ, дающий право каждому россиянину на получение бесплатной медицинской помощи в государственных медучреждениях по всей стране. Он оформляется бесплатно. Разбираемся, кому он положен, что он дает и как его получить.
АО «Новосибирскэнергосбыт» получило приз за самый успешный опыт внедрения электронного документооборота на предприятии. Победителя определил программный комитет Форума, в который вошли эксперты отрасли, ФНС России и Ассоциации «РОСЭУ».
Встать на налоговый учет можно будет через госуслуги, с любым госорганом – связаться через соцсети, а в квартирах разрешат строить хаммамы.