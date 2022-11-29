Коллекторы

Запрет на взыскание коллекторами долгов с пенсионеров

Рассматривается предложение по ограничению коллекторской деятельности в отношении пенсионеров.

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Рассматривается предложение по ограничению коллекторской деятельности в отношении пенсионеров (Законопроект № 241968-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, Б.Р.Пайкин, С.Д.Леонов, С.А.Наумов, В.А.Кошелев, А.Н.Свинцов, Ю.А.Напсо, А.Н.Свистунов; Сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин

 

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому запрещается уступка кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) в случае его заключения с заемщиком, являющимся получателем пенсии.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта позволит защитить права пенсионеров, имеющих долги перед кредитными организациями, и устранить возможное давление на них со стороны коллекторов.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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