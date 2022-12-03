Обзор законопроектов

Освобождение от НДФЛ дольщиков, отмена НДФЛ при продаже единственного жилья в обзоре налоговых инициатив за октябрь 2022

Рассматриваются налоговые законопроекты за октябрь 2022.

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Рассматриваются налоговые законопроекты за октябрь 2022

Содержание:

  • Распространение налога на самозанятых на Байконур – Законопроект № 212369-8
  • Освобождение от НДФЛ обманутых дольщиков при получении ими компенсации в виде квартир – Законопроект № 210913-8
  • Госпошлина по разрешительным документам при аренде оружие – Законопроект № 222581-8
  • Освобождение от НДФЛ доходов ветеранов боевых действий – Законопроект № 210985-8
  • Освобождение от обложения помощи мобилизованным – Законопроект № 216303-8
  • Освобождение от НДФЛ доходов от продажи единственного жилья – Законопроект № 223105-8
  • Повышение предельных доходов по УСН и ПСН – Законопроект № 212109-8

Другие материалы

  • Налоговые новости за октябрь 2022 – ссылка
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