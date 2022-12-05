Необлагаемые НДФЛ доходы

Освобождение от НДФЛ помощи студентам

Рассматривается предложение по освобождению от НДФЛ помощи нуждающимся студентам.

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Рассматривается предложение по освобождению от НДФЛ помощи нуждающимся студентам (Законопроект № 248696-8).

Материалы по НДФЛ и образованию

ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 – ссылка

Образовательное право за октябрь 2022 – ссылка

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