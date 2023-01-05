Обязательная стерилизация и маркировка домашних животных

Рассматриваются законодательные инициативы по вопросам содержания животных.

Животное право за ноябрь 2022

Обязательная стерилизация домашних животных – Законопроект № 241797-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, устанавливающий требование обязательной стерилизации (кастрации) домашних животных. Полномочие по установлению перечня случаев, при которых требование об обязательной стерилизации (кастрации) домашних животных не применяется, предлагается закрепить за уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В Пояснительной записке указывается, что для сокращения численности животных без владельцев необходимо устранить причины их появления на улицах. Зачастую обитание животных без владельцев на улицах городов и других населенных пунктов – следствие безответственного отношения владельцев к своим питомцам. Одна пара безнадзорных собак производит в год в среднем десять щенков, а еще через год они способны сами приносить потомство, то есть размножение происходит в геометрической прогрессии.

Маркировка домашних животных – Законопроект № 241819-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается закрепить обязанность по маркированию животных с целью их идентификации. В Пояснительной записке указывается, что Отсутствие законодательно установленных требований к маркированию и учету указанной категории животных делает невозможным осуществление мониторинга состояния популяции указанных животных и формирования культуры ответственного обращения с животными. Также маркирование животных позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам и будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами.

Комментарий к налоговым событиям за ноябрь 2022

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