Общество

Обязательная стерилизация и маркировка домашних животных

Рассматриваются законодательные инициативы по вопросам содержания животных.

Версия для печати

Рассматриваются законодательные инициативы по вопросам содержания животных.

Животное право за ноябрь 2022

Обязательная стерилизация домашних животных – Законопроект № 241797-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, устанавливающий требование обязательной стерилизации (кастрации) домашних животных. Полномочие по установлению перечня случаев, при которых требование об обязательной стерилизации (кастрации) домашних животных не применяется, предлагается закрепить за уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В Пояснительной записке указывается, что для сокращения численности животных без владельцев необходимо устранить причины их появления на улицах. Зачастую обитание животных без владельцев на улицах городов и других населенных пунктов – следствие безответственного отношения владельцев к своим питомцам. Одна пара безнадзорных собак производит в год в среднем десять щенков, а еще через год они способны сами приносить потомство, то есть размножение происходит в геометрической прогрессии.

Маркировка домашних животных – Законопроект № 241819-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается закрепить обязанность по маркированию животных с целью их идентификации. В Пояснительной записке указывается, что Отсутствие законодательно установленных требований к маркированию и учету указанной категории животных делает невозможным осуществление мониторинга состояния популяции указанных животных и формирования культуры ответственного обращения с животными. Также маркирование животных позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам и будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами.

Комментарий к налоговым событиям за ноябрь 2022

Другие обзоры

Обзор трудового права за ноябрь 2022 – ссылка

Юзвак Максим
Юзвак Максим

Негосударственные пенсии

С 1 января заработал закон, который усиливает сохранность сбережений клиентов НПФ

Вы копите на старость. Если НПФ обанкротится или у него отзовут лицензию, вам вернут накопленные средства в пределах 1, 4 млн рублей. Будет выбор: получить деньги на руки или перевести в другой фонд.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

УСН

Как платить УСН за 2022 год

Особенности уплаты единого налога на УСН за 2022 году связаны с тем, что авансовые платежи уплачивались в 2022 году, а сдача декларации произойдет уже в 2023, когда начнет действовать ЕНС. Что надо учесть упрощенцам в такой ситуации, расскажем в статье.

Как платить УСН за 2022 год

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
3-НДФЛ

ФНС объявила о старте декларационной кампании 2023 года

Представить декларацию о доходах, полученных в 2022 году, необходимо до 30 апреля 2023 года. Подать ее можно по месту своего учета или в МФЦ. Сделать это можно и онлайн – в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц или через программу «Декларация». Для этого следует заполнить форму 3-НДФЛ, утвержденную приказом от 29.09.2022 № ЕД-7-11/880@.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Налоговая отчетность

С января стартовала Декларационная кампания 2023

С 1 января стартовала Декларационная кампания по представлению гражданами сведений о своих доходах, полученных в 2022 году. Об этом предупреждает ФНС в своем информационном сообщении от 03.01.2023.

С января стартовала Декларационная кампания 2023
Читать еще