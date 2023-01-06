Обзоры для бухгалтера

Налоговые новости, итоги декабря, результаты 2022. Перспективы 2023

основные налоговые события за декабрь 2022. Налоговые итоги 2022. Прогноз на 2023.

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Рассматриваются основные налоговые события за декабрь 2022. Подводятся налоговые итоги 2022. Делается прогноз на 2023

Содержание:

  • 00:00 – Начало

  • 00:23 – План

  • 01:28 – Договор с Беларусью по косвенному обложению – Законопроект № 254516-8

  • 02:46 – Налогообложение в новых регионах – Законопроект № 254534-8

  • 03:56 – Расторжение соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения – Законопроект № 260077-8, 265497-8

  • 04:50 – Налоги по промышленным кластерам – Законопроект № 260060-8

  • 05:34 – Обложение операций в рамках соглашений о геологоразведке – Законопроект № 260062-8

  • 06:15 – Нулевой НДПИ для многокомпонентных руд – Законопроект № 265873-8

  • 06:56 – Повышение Госпошлины за лицензии по связи – Законопроект № 254008-8

  • 08:39 – Уголовное наказание за подложные счета-фактуры и декларации – Законопроект № 263208-8

  • 10:28 – Освобождение от НДФЛ при прощении долга – Законопроект № 248055-8

  • 12:05 – Освобождение от НДФЛ помощи студентам – Законопроект № 248696-8

  • 14:05 – Вычет по НДПИ при добыче олова – Законопроект № 249349-8

  • 15:13 – Перераспределение налоговых доходов в пользу субъектов – Законопроект № 256665-8

  • 17:36 – Итоги 2022

  • 17:45 – План

  • 18:29 – Итоги 2022 в законодательстве

  • 18:35 – Что произошло в законодательстве

  • 25:53 – Что не произошло в законодательстве

  • 30:17 – Что будет в законодательстве

  • 33:15 – Деятельность ФНС России в 2022

  • 33:28 – Что произошло в деятельности ФНС России в 2022

  • 35:25 – Что не произошло в деятельности ФНС России в 2022

  • 36:48 – Что будет в деятельности ФНС России в 2022

  • 38:10 – Деятельность Верховного Суда в 2022

  • 38:20 – Что произошло

  • 39:50 – Что не произошло

  • 40:30 – Что будет

  • 41:40 – Личные итоги 2022

  • 41:48 – Что произошло

  • 44:19 – Что не произошло

  • 45:27 – Что будет

  • 46:28 – Новогоднее поздравление

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