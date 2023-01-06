Налоговые новости, итоги декабря, результаты 2022. Перспективы 2023

Рассматриваются основные налоговые события за декабрь 2022. Подводятся налоговые итоги 2022. Делается прогноз на 2023
Содержание:
00:00 – Начало
00:23 – План
01:28 – Договор с Беларусью по косвенному обложению – Законопроект № 254516-8
02:46 – Налогообложение в новых регионах – Законопроект № 254534-8
03:56 – Расторжение соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения – Законопроект № 260077-8, 265497-8
04:50 – Налоги по промышленным кластерам – Законопроект № 260060-8
05:34 – Обложение операций в рамках соглашений о геологоразведке – Законопроект № 260062-8
06:15 – Нулевой НДПИ для многокомпонентных руд – Законопроект № 265873-8
06:56 – Повышение Госпошлины за лицензии по связи – Законопроект № 254008-8
08:39 – Уголовное наказание за подложные счета-фактуры и декларации – Законопроект № 263208-8
10:28 – Освобождение от НДФЛ при прощении долга – Законопроект № 248055-8
12:05 – Освобождение от НДФЛ помощи студентам – Законопроект № 248696-8
14:05 – Вычет по НДПИ при добыче олова – Законопроект № 249349-8
15:13 – Перераспределение налоговых доходов в пользу субъектов – Законопроект № 256665-8
17:36 – Итоги 2022
17:45 – План
18:29 – Итоги 2022 в законодательстве
18:35 – Что произошло в законодательстве
25:53 – Что не произошло в законодательстве
30:17 – Что будет в законодательстве
33:15 – Деятельность ФНС России в 2022
33:28 – Что произошло в деятельности ФНС России в 2022
35:25 – Что не произошло в деятельности ФНС России в 2022
36:48 – Что будет в деятельности ФНС России в 2022
38:10 – Деятельность Верховного Суда в 2022
38:20 – Что произошло
39:50 – Что не произошло
40:30 – Что будет
41:40 – Личные итоги 2022
41:48 – Что произошло
44:19 – Что не произошло
45:27 – Что будет
46:28 – Новогоднее поздравление
Другие материалы
Налоговые споры за 3 квартал 2022 – ссылка