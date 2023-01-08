Обзор писем Минфина по налогам за октябрь 2022

Рассматриваются наиболее интересные позиции Минфина России по налоговым вопросам.

Общие вопросы

Письмо от 20 октября 2022 г. № 03-02-07/101797

При этом единым налоговым счетом признается форма учета налоговыми органами денежного выражения совокупной обязанности, а также денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа (пункт 2 статьи 11.3 НК РФ).

Каких-либо особенностей в отношении управляющей компании паевого инвестиционного фонда приведенные положения НК РФ не предусматривают.

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 10 октября 2022 г. № 03-07-07/97546

От налогообложения налогом на добавленную стоимость освобождаются операции по реализации продуктов питания, непосредственно произведенных столовой медицинского учреждения, независимо от того, кому (лицам, получающим медицинские услуги, сотрудникам медицинского учреждения или иным лицам) в этом учреждении реализуются данные продукты питания.

Письмо от 7 октября 2022 г. № 03-07-07/97076

В связи с этим если перечнем услуг, оказываемых брокером в соответствии с лицензией на осуществление брокерской деятельности, предусмотрены услуги по исполнению поручений клиентов на совершение гражданско-правовых сделок с драгоценными металлами, допущенными к организованным торгам, то такие услуги, оказываемые брокером на основании договора о брокерском обслуживании, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

При этом необходимо отметить, что осуществляемые брокером по поручению клиентов сделки с драгоценными металлами, допущенными к организованным торгам, подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке.

Письмо от 3 октября 2022 г. № 03-07-10/95027

Подъемное оборудование, реализуемое в Российской Федерации, освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость только в случае, если такое оборудование используется как техническое средство для самообслуживания и ухода за инвалидами.

Что касается результатов работ по установке указанного оборудования, передаваемых заказчику, то освобождение, предусмотренное вышеуказанным подпунктом 1 пункта 2 статьи 149 НК РФ, в отношении результатов таких работ не применяется, в связи с чем передача заказчику результатов работ по установке подъемного оборудования, используемого как техническое средство для самообслуживания и ухода за инвалидами, подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ.

Письмо от 3 октября 2022 г. № 03-07-11/95182

При реализации (передаче) имущества, приобретенного за счет субсидий, полученных налогоплательщиком из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, положения пункта 3 статьи 154 НК РФ не применяются.

Письмо от 10 октября 2022 г. № 03-07-08/97558

Судовое топливо рассматривается как товар после заключения договора на его реализацию, то есть в момент его нахождения за пределами территории Российской Федерации. Поэтому местом реализации вышеуказанного судового топлива территория Российской Федерации не признается и, соответственно, такая реализация не признается объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость на территории Российской Федерации.

Письмо от 25 октября 2022 г. № 03-07-11/103440

При реализации с 1 июля 2022 года по 30 июня 2027 года включительно услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке в размере 0 процентов, вычеты сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных после 1 июля 2022 года при приобретении товаров (работ, услуг), используемых для оказания данных услуг, производятся в порядке, установленном статьей 172 НК РФ, на последнее число каждого налогового периода, в котором фактически оказаны услуги по предоставлению мест для временного проживания.

Комментарий к налоговым событиям за декабрь 2022. Итоги 2022. Перспективы 2023

Акцизы

Письмо от 13 октября 2022 г. № 03-13-13/99199

При определении показателей массы лома черных металлов и общей массы сырья, использованного для производства электростали за налоговый период, может учитываться масса соответствующих отходов, полученных налогоплательщиком в рамках собственного металлургического производства и направляемых им на переплавку.

Налог на прибыль

Письмо от 5 октября 2022 г. № 03-03-06/1/96128

Если в организации нет указанной доли участия Российской Федерации, но есть доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального образования, то ограничение, предусмотренное абзацами девятнадцатым и двадцать первым пункта 1.15 статьи 284 и пункта 5 статьи 427 НК РФ, на такую организацию не распространяется.

Письмо от 4 октября 2022 г. № 03-03-06/1/95569

В целях уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль благотворительную помощь мобилизованным гражданам следует оказывать через некоммерческие организации, которые, в свою очередь, должны быть включены в соответствующий реестр некоммерческих организаций.

Письмо от 5 октября 2022 г. № 03-03-06/3/95958

Признание задолженности безнадежной по основанию истечения установленного срока исковой давности осуществляется вне зависимости от предпринятых налогоплательщиком мер принудительного взыскания такой задолженности.

Письмо от 18 октября 2022 г. № 03-03-06/1/100586

Положениями главы 25 НК РФ не предусмотрено увеличение первоначальной стоимости нематериальных активов, в том числе в результате модернизации.

Расходы на доработку нематериального актива учитываются для целей налогообложения прибыли организаций в течение периода использования нематериального актива.

Комментарий к налоговым спорам за ноябрь 2022

Письмо от 18 октября 2022 г. № 03-03-06/1/100736

Положения пункта 5 статьи 283 НК РФ не устанавливают особенностей применения указанной нормы НК РФ для организаций, реорганизованных в форме присоединения.

Письмо от 12 октября 2022 г. № 03-03-06/1/98594

Задолженность организации, исключенной из ЕГРЮЛ на основании пункта 5 статьи 21.1 Федерального закона N 129-ФЗ, не может быть признана безнадежной для целей налогообложения прибыли по основанию ликвидации организации-должника. Вместе с тем налогоплательщик вправе признать списываемую задолженность безнадежной по иным основаниям, указанным в пункте 2 статьи 266 НК РФ.

Письмо от 18 октября 2022 г. № 03-03-06/1/100688

Учитывая, что доходы в виде компенсации, полученной в связи с изъятием недвижимого имущества, не поименованы в статье 251 НК РФ, то эти доходы учитываются в составе доходов при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций в общеустановленном порядке.

Письмо от 19 октября 2022 г. № 03-03-06/1/101038

Смерть должника не влечет прекращения обязательств по заключенному им договору, наследник, принявший наследство, становится должником и несет обязанности по их исполнению со дня открытая наследства. Задолженность умершего должника по кредитному договору не может быть признана безнадежной для целей главы 25 НК РФ по основанию его смерти (статья 418 ГК РФ).

Вместе с тем такая задолженность может быть признана безнадежной при списании по иным основаниям, указанным в пункте 2 статьи 266 НК РФ.

Письмо от 11 октября 2022 г. № 03-03-10/98433

Учитывая, что налоговая база внутри налогового периода определяется нарастающим итогом с начала налогового периода, считаем, что суммы начисленного процентного расхода в одном отчетном периоде могут быть учтены налогоплательщиком в последующие отчетные периоды (внутри налогового периода), в которых будет получен процентный доход, облагаемый по соответствующей ставке.

Письмо от 5 октября 2022 г. № 03-03-06/1/96152

Учитывая указанное, задолженность признается сомнительной в момент наступления сроков оплаты. В случае если риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения обязательств контрагентами застрахован, сумма возникшей просроченной задолженности должна покрываться за счет страхового возмещения. Следовательно, основания учитывать такую задолженность в составе резерва по сомнительным долгам отсутствуют.

Письмо от 21 октября 2022 г. № 03-03-06/1/102249

Организация, включенная в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, с целью применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и пониженных тарифов страховых взносов в 70-процентную долю доходов вправе включать доходы от реализации произведенных на основе собственных разработок интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

Письмо от 10 октября 2022 г. № 03-03-06/1/97539

В целях применения пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций при определении необходимой доли доходов организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий, вправе учитывать доходы от оказания услуг (выполнения работ) по адаптации, модификации, тестированию и сопровождению программно-аппаратных комплексов, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также доходы от реализации разработанных данной организацией программно-аппаратных комплексов, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Письмо от 5 октября 2022 г. № 03-03-06/1/96249

Учитывая, что в процессе преобразовании филиала (представительства) иностранного юрлица в ООО. иностранное юридическое лицо не ликвидируется, при этом оно не является материнской компанией создаваемого общества с ограниченной ответственностью, а участники (акционеры) иностранного юридического лица также становятся участниками вновь созданного общества с ограниченной ответственностью, считаем, что порядок налогообложения операций, связанных с указанным преобразованием, аналогичен порядку, предусмотренному Налоговым кодексом Российской Федерации для случаев реорганизации в форме выделения, но с учетом того обстоятельства, что все налоговые обязательства переходят к создаваемому обществу с ограниченной ответственностью.

Письмо от 5 октября 2022 г. № 03-03-06/3/96066

Расходы налогоплательщика в виде безотчетных сумм, выплачиваемых работникам в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с командированием, не учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций как не соответствующие условиям статьи 252 НК РФ.

Практика Конституционного Суда по налогам за 1-полугодие 2022

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 6 октября 2022 г. № 03-04-06/96694

Оплата организацией за налогоплательщика товаров (работ, услуг) или имущественных прав в интересах этого лица признается доходом, полученным этим налогоплательщиком в натуральной форме. При этом оплата организацией за налогоплательщика товаров (работ, услуг) или имущественных прав не в интересах этого лица не признается доходом, полученным этим налогоплательщиком в натуральной форме.

Письмо от 5 октября 2022 г. № 03-04-05/96038

Если в результате действий с объектами недвижимого имущества образуются новые объекты недвижимого имущества, а старые объекты прекращают свое существование, то минимальный предельный срок владения такими новыми объектами исчисляется с даты государственной регистрации на них права собственности.

Письмо от 7 октября 2022 г. № 03-04-05/96975

Если единовременные компенсации, предусмотренные постановлением Правительства Москвы от 24.05.2022 № 921-ПП «О дополнительных мерах поддержки отдельных категорий граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в условиях санкций», признаются мерами социальной поддержки отдельной категории граждан, к полученным доходам может применяться пункт 79 статьи 217 НК РФ.

Письмо от 12 октября 2022 г. № 03-04-06/98557

В случае если общим собранием собственников дома принято решение о выплате вознаграждения председателю совета МКД (председателю правления ТСЖ) за счет денежных средств, поступивших на счет управляющей организации, то указанная управляющая организация выступает в качестве налогового агента и обязана исчислять, удерживать из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщику, и перечислять суммы налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации.

Письмо от 28 октября 2022 г. № 03-04-05/104805

Налогоплательщик при продаже квартиры, полученной по договору, заключаемому инвестором с пострадавшим участником долевого строительства, указанному в пункте 1 статьи 5.2 Закона Ростовской области N 1145-ЗС, вправе при определении налоговой базы по НДФЛ уменьшить сумму своих облагаемых НДФЛ доходов от продажи такой квартиры на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов на приобретение квартиры по договору участия в долевом строительстве, права требования по которому переданы муниципальному образованию в соответствии с пунктом 5 статьи 5.2 Закона Ростовской области N 1145-ЗС.

Письмо от 27 октября 2022 г. № 03-04-06/104259

Суммы оплаты проведения диспансеризации государственных гражданских служащих, обусловленной требованиями Федерального закона N 79-ФЗ и производимой в соответствии с Порядком, не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц.

Письмо от 31 октября 2022 г. № 03-04-06/105570, от 27 октября 2022 г. № 03-04-06/104398, от 27 октября 2022 г. № 03-04-06/104390, от 27 октября 2022 г. № 03-04-06/104257, от 25 октября 2022 г. № 03-04-05/103057, от 21 октября 2022 г. № 03-04-06/101981, от 18 октября 2022 г. № 03-04-06/100636

Поскольку компенсация работникам при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы за нарушение договорных обязательств перед работниками не является возмещением затрат работников, связанных с исполнением ими трудовых обязанностей, то подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Вышеуказанный доход налогоплательщика подлежит обложению налогом на доходы физических лиц как в период действия трудового договора, так и в случае его выплаты на основании решения суда после прекращения трудового договора.

Письмо от 28 октября 2022 г. № 03-04-06/104966

Перечень доходов, освобождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц, содержится в статье 217 НК РФ. Оснований для освобождения от налогообложения доходов в виде ежемесячных выплат, осуществляемых организацией детям сотрудников, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в данной статье не содержится.

В этой связи вышеуказанные доходы физических лиц подлежат налогообложению в установленном порядке с применением ставки, предусмотренной статьей 224 НК РФ.

Письмо от 18 октября 2022 г. № 03-11-11/100732

Полученная индивидуальным предпринимателем сумма дохода в виде возмещения ранее удержанных банком комиссий за использование сервиса системы быстрых платежей в составе доходов в целях применения ПСН не учитывается, а подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 НК РФ.

Дайджест налоговых новостей за декабрь 2022

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 25 октября 2022 г. № 03-11-11/103275

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в качестве страхового агента, не вправе применять специальный налоговый режим НПД.

Письмо от 7 октября 2022 г. № 03-11-11/97087

В случае если ювелирные изделия, изготавливаемые налогоплательщиком, подлежат обязательной маркировке, то в отношении деятельности по их изготовлению и реализации специальный налоговый режим НПД не применяется.

Письмо от 31 октября 2022 г. № 03-11-11/105261

Физические лица, оказывающие услуги, в частности, государственным, муниципальным учреждениям, не вправе применять специальный налоговый режим НПД, если отношения между ними имеют признаки трудовых отношений в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Письмо от 25 октября 2022 г. № 03-08-05/103367

Положения Соглашения между РФ и Республикой Армения об устранении двойного налогообложения не распространяются на специальный налоговый режим НПД.

Письмо от 19 октября 2022 г. № 03-04-06/101306

Доходы, полученные от сдачи в аренду объектов движимого имущества своему работодателю, не признаются объектом налогообложения НПД.

Налог на имущество

Письмо от 31 октября 2022 г. № 03-05-06-01/105228

Физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», уплачивают налог на имущество физических лиц в отношении находящихся в их собственности объектов недвижимого имущества в общеустановленном порядке.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

Страховые взносы

Письмо от 7 октября 2022 г. № 03-04-06/97046

Сумма вознаграждения в пользу физического лица по договору оказания услуг, начисленная организацией до даты исключения его из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в связи с прекращением им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, не является для организации-заказчика объектом обложения страховыми взносами на основании положений подпункта 1 пункта 1 статьи 420 НК РФ и, соответственно, индивидуальный предприниматель – исполнитель услуг обязан самостоятельно уплатить страховые взносы.

В случае если сумма вознаграждения по договору возмездного оказания услуг была начислена после даты исключения физического лица – исполнителя услуг из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в связи с прекращением им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, то организация – заказчик услуг является плательщиком страховых взносов с суммы данного вознаграждения в пользу физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в общеустановленном порядке.

Письмо от 5 октября 2022 г. № 03-03-06/1/96241

Если собственная программа для ЭВМ либо составная часть собственной программы для ЭВМ не включена в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин, баз данных, то поименованные в данном абзаце доходы от оказания упомянутых услуг в сети Интернет с использованием такой программы для ЭВМ не могут быть учтены в необходимой доле доходов от ИТ-деятельности.

Письмо от 3 октября 2022 г. № 03-03-06/1/95062

ИТ-организация, аккредитованная в 2020 году, которая не выполняла условие о необходимой доле доходов от ИТ-деятельности по итогам первого квартала 2022 года, но выполнила данное условие по итогам полугодия 2022 года, вправе применить пониженные тарифы страховых взносов с 01.01.2022, произведя перерасчет платежей по страховым взносам исходя из пониженных тарифов с 01.01.2022 и представив уточненный расчет по страховым взносам за каждый отчетный период 2022 года.

ИТ-организация вправе включить в долю доходов от ИТ-деятельности доходы от оказания услуг (выполнения работ) по установке, тестированию и сопровождению только тех программ для ЭВМ, баз данных, разработку, адаптацию или модификацию которых она осуществляла.

Письмо от 17 октября 2022 г. № 03-15-05/100327

Из запроса следует, что организация при увольнении работника в III квартале 2022 года произвела перерасчет начисленной ему суммы оплаты за отпуск, предоставленный авансом во II квартале 2022 года, удержав излишне начисленные отпускные.

Поскольку удержание в III квартале 2022 года с работника при увольнении суммы излишне начисленных и выплаченных отпускных при предоставлении ему ранее отпуска авансом не является ошибкой в определении базы для исчисления страховых взносов за II квартал 2022 года, учитывая, что на момент начисления отпускных о предстоящем увольнении не было информации, то уточненный расчет по страховым взносам не является представленным в связи с неотражением или неполным отражением сведений за II квартал 2022 года или с ошибками, приводящими к занижению сумм страховых взносов за этот же период, и, соответственно, положения статей 81 и 126 НК РФ в этой ситуации не применяются.

Письмо от 12 октября 2022 г. № 03-04-06/98557

Если общим собранием собственников дома принято решение о выплате вознаграждения председателю правления товарищества (совета МКД) управляющей организацией за счет денежных средств, поступивших на счет данной организации от собственников жилья, то в данном случае управляющая организация выступает в качестве лица, производящего выплату вознаграждения указанному лицу и, соответственно, является страхователем, а председатель правления товарищества (совета МКД) – застрахованным лицом в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования. Следовательно, трудовые отношения у председателя совета МКД возникают с собственниками помещений в МКД, а управляющая организация является плательщиком страховых взносов с сумм вознаграждений, производимых ею в пользу указанного застрахованного в системе обязательного социального страхования лица в рамках трудовых отношений на основании положений подпункта 1 пункта 1 статьи 419 и подпункта 1 пункта 1 статьи 420 НК РФ в силу договора управления МКД, в котором собственники помещений в МКД уполномочили управляющую организацию от своего имени производить выплаты вознаграждения председателю совета МКД и, соответственно, начислять на данные выплаты страховые взносы.

Письмо от 21 октября 2022 г. № 03-04-06/102095

Бонусные баллы, приравниваемые к рублям, начисляемые организацией, предоставляющей интернет-сервис, физическим лицам, являющимся его пользователями, за просмотр их профиля другими пользователями и за отправку им сообщений другими пользователями, не подлежат обложению страховыми взносами на основании пункта 1 статьи 420 НК РФ как выплаты, производимые не в рамках трудовых отношений и не по гражданско-правовым договорам, поименованным в пункте 1 статьи 420 НК РФ.

Письмо от 21 октября 2022 г. № 03-04-06/101981

На денежную компенсацию, выплачиваемую работнику работодателем за нарушение установленного срока выплаты заработной платы, не распространяется действие статьи 422 НК РФ, и, следовательно, данная компенсация подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке как выплата в рамках трудовых отношений..

Письмо от 19 октября 2022 г. № 03-04-06/101306

Учитывая, что договор аренды транспортного средства относится к договорам, связанным с передачей в пользование имущества (имущественных прав), арендная плата, установленная таким договором аренды, заключенным между организацией и работником данной организации, и выплачиваемая работнику, не является объектом обложения страховыми взносами согласно пункту 4 статьи 420 НК РФ.

Письмо от 19 октября 2022 г. № 03-04-06/101302

Выплаты в пользу физического лица – партнера за оказание услуг по поиску и привлечению новых клиентов организации (не являющегося индивидуальным предпринимателем в отношении осуществляемой им деятельности по оказанию таких услуг) с учетом нормы подпункта 2 пункта 3 статьи 422 НК РФ признаются объектом обложения страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование. Организация, начисляющая на основании вышеупомянутого договора-оферты вознаграждение физическому лицу – партнеру за оказание им услуг по поиску и привлечению новых пользователей (клиентов) в целях расширения круга потенциальных покупателей продукции организации, является плательщиком страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование с сумм данного вознаграждения.

Если выплаты за оказание услуг по поиску и привлечению новых клиентов производятся организацией физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и подлежат учету у него при определении налоговой базы по налогу на профессиональный доход, то при наличии вышеуказанного чека у организации такие выплаты не подлежат обложению страховыми взносами.

Письмо от 20 октября 2022 г. № 03-15-05/101612

В случае если работник в течение расчетного периода работает в одной организации, но в разных ее обособленных подразделениях, то при определении базы для исчисления страховых взносов должны учитываться все выплаты и иные вознаграждения, начисленные данному работнику с начала расчетного периода.

Обособленное подразделение, в которое был переведен сотрудник из другого обособленного подразделения в одном расчетном периоде (или обособленное подразделение, в которое был повторно принят сотрудник из другого обособленного подразделения в одном расчетном периоде), в расчете по страховым взносам помимо выплат и иных вознаграждений в пользу указанного сотрудника, начисленных в этом обособленном подразделении, учитывает ранее начисленные суммы выплат в его пользу в другом обособленном подразделении для определения предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и применяет соответствующие тарифы страховых взносов, установленные в настоящее время для каждого вида социального страхования.

Комментарий к практике Конституционного Суда по налогам за 2021

УСН

Письмо от 12 октября 2022 г. № 03-04-06/98557

При определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, управляющей организацией в составе доходов учитывается сумма полученного агентского вознаграждения за осуществляемые на основании решения общего собрания членов ТСЖ и собственников помещений МКД выплаты вознаграждения председателю правления ТСЖ и председателю совета МКД.

Письмо от 12 октября 2022 г. № 03-11-06/2/98495

В этой связи сумма возмещения, полученная за изъятие находящегося в собственности недвижимого имущества для государственных нужд, учитывается в составе доходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июня 2009 г. N 2019/09 было принято с учетом конкретных обстоятельств по конкретному делу и не может быть использовано другими налогоплательщиками при решении аналогичных вопросов.

Одновременно сообщаем, что в настоящее время проектом основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в качестве основной меры в области налоговой политики, планируемой к реализации в 2023 году, предусмотрено, в частности, предложение в части освобождения от налогообложения доходов налогоплательщиков, применяющих УСН, в виде суммы возмещения, полученной за изъятие земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных и муниципальных нужд.

Письмо от 25 октября 2022 г. № 03-08-05/103358

Принимая во внимание, что упрощенная система налогообложения заменяет собой не только налоги на доходы и имущество, но также устанавливает освобождение от обязанности уплаты налога на добавленную стоимость, положения Соглашения между РФ и Республикой Армения об устранении двойного налогообложения не распространяются на упрощенную систему налогообложения в силу того, что данная система налогообложения не является аналогичной тем налогам, на которые распространяется Соглашение.

Письмо от 15 августа 2022 г. № 03-11-06/2/79510

Вклад в имущество акционерного общества в виде субсидии для целей финансирования предстоящих расходов на обеспечение деятельности общества, вносимый Комитетом имущества области, в целях применения пункта 4 статьи 346.13 НК РФ не учитывается.

ККТ

Письмо от 25 октября 2022 г. № 30-01-15/103178

В соответствии с пунктом 4 статьи 4.3 Федерального закона N 54-ФЗ, в случае если пользователем ранее осуществлен расчет без применения контрольно-кассовой техники, в целях исполнения обязанности по применению контрольно-кассовой техники таким пользователем формируется кассовый чек коррекции.

В целях освобождения от административной ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники необходимо направить в налоговый орган сообщение о допущенном нарушении и его исправлении в соответствии с примечанием к статье 14.5 КоАП РФ.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2021

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Обзор пенсионного права за ноябрь 2022 – ссылка

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