Налоговые споры

НДФЛ при возврате недвижимости по мировому соглашению

Рассматривается порядок исчисления срока владения имуществом при расторжении договора купли-продажи недвижимости по мировому соглашению.

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Материалы по НДФЛ

ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 - ссылка.

Обзор разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 - ссылка.

Юзвак Максим
Юзвак Максим

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НДФЛ

За подарочную карту не надо платить НДФЛ, даже если вы ее обналичили

Дарение между физлицами не облагается НДФЛ по п. 18.1 ст. 217 НК РФ (кроме недвижимости, авто и т. д.). Если друзья подарили вам на день рождения сертификат на покупку (подарочную карту), то вам не придется платить НДФЛ с такого дохода.

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