НДФЛ при возврате недвижимости по мировому соглашению
Рассматривается порядок исчисления срока владения имуществом при расторжении договора купли-продажи недвижимости по мировому соглашению.
Рассматривается порядок исчисления срока владения имуществом при расторжении договора купли-продажи недвижимости по мировому соглашению.
Покупатели не всегда могут получить достоверную информацию о продавцах-самозанятых. Теперь их могут обязать указывать фамилию, имя, отчество и ИНН.
Этот график могут использовать бюджетные учреждения при разработке своего графика документооборота в рамках Учетной политики на 2023 год.
Упрощенцы в большинстве ситуаций не платят этот налог. Но есть случаи, когда отдать деньги государству все же приходится — о них и поговорим.
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Рассматривается порядок исчисления срока владения имуществом при расторжении договора купли-продажи недвижимости по мировому соглашению.
Чтобы кормить грудного ребенка в рабочее время, матери нужны условия. На работе должна быть специальная комната для кормления детей.
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