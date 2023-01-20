Законопроекты

Выплата ветеранам 75 000 рублей ко Дню Победы

Рассматривается законопроект №275030-8, в котором предлагается установить новую выплату ветеранам ко Дню Победы.

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Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР депутататами ГД Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, А.Н.Свинцов, Б.Р.Пайкин, С.Д.Леонов, В.А.Кошелев, А.Н.Свистунов.

Содержание предложения

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому ветеранам, инвалидам Великой Отечественной войны и иным категориям устанавливается ежегодная денежная выплата к Дню Победы в Великой в размере 75 000 рублей.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что законопроект направлен на улучшение материального положения инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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