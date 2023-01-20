Законопроекты

Рассмотрим проект нового закона о занятости

Рассматривается проект нового регулирования вопросов занятости (Законопроект № 275599-8).

Версия для печати

Авторы проекта

Законопроект подготовлен представителями Единой России: Депутаты ГД В.В.Володин, В.А.Васильев, А.К.Исаев, С.И.Неверов, М.В.Тарасенко, СенаторыВ.И.Матвиенко, А.А.Турчак, А.А.Клишас, И.Ю.Святенко, Д.С.Лантратова.

Отдельные положения законопроекта

В ГД РФ рассматривается законопроект о занятости в России.

На законодательном уровне закрепляются понятия новых активно развивающихся форм занятости – самозанятость и платформенная занятость.

Законопроектом на постоянной основе закрепляются меры содействия занятости молодежи, предусматривается предоставление финансовой поддержки работодателям, принимающим на работу граждан, относящихся к молодежи, содействие трудоустройству в свободное от учебы время граждан, обучающихся в образовательных организациях.

С учетом изложенного, а также того, что пособие по безработице является временным источником средств к существованию гражданина взамен утраченного заработка, размер пособия по безработице предлагается рассчитывать исходя из минимального размера оплаты труда.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что предлагаемые проектом федерального закона изменения законодательства о занятости, будут способствовать повышению эффективности политики содействия занятости населения и развитию рынка труда РФ.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Другие материалы

  • Налоговые споры за 3 квартал 2022 – ссылка.

Юзвак Максим
Юзвак Максим

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Трудовые отношения

Все меньше работодателей профилактируют харассмент в компании. Опрос

И женщины, и мужчины могут столкнуться с сексуальными домогательствами на работе. Практику борьбы с харассментом привели иностранные компании. Но многие ушли в прошлом году и все меньше работодателей готовы уберечь наемных сотрудников от травмирующих инцидентов.

Зал для митапов для команды «Клерка»

Давно не открывал нашу душу нашей аудитории. А наша душа «Клерка» состоит из металла, бронированного стекла и бетона. Ну еще из кирпичей, розеток и плиточной затирки.

Зал для митапов для команды «Клерка»

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Мобилизация

Отсрочка от весеннего призыва – 2023 для ИТ-специалистов: Минцифры запускает прием заявлений по измененным правилам

Не рано ли говорить о весне и на такую тему? Только встретили новый год. Нет, не рано. Время быстротечно. И это подтверждает Минцифры, которое обнародовало, что совсем скоро начнет принимать заявления от ИТ-специалистов на отсрочку от весеннего призыва.

Отсрочка от весеннего призыва – 2023 для ИТ-специалистов: Минцифры запускает прием заявлений по измененным правилам
Читать еще