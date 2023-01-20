Рассмотрим проект нового закона о занятости

Авторы проекта
Законопроект подготовлен представителями Единой России: Депутаты ГД В.В.Володин, В.А.Васильев, А.К.Исаев, С.И.Неверов, М.В.Тарасенко, СенаторыВ.И.Матвиенко, А.А.Турчак, А.А.Клишас, И.Ю.Святенко, Д.С.Лантратова.
Отдельные положения законопроекта
В ГД РФ рассматривается законопроект о занятости в России.
На законодательном уровне закрепляются понятия новых активно развивающихся форм занятости – самозанятость и платформенная занятость.
Законопроектом на постоянной основе закрепляются меры содействия занятости молодежи, предусматривается предоставление финансовой поддержки работодателям, принимающим на работу граждан, относящихся к молодежи, содействие трудоустройству в свободное от учебы время граждан, обучающихся в образовательных организациях.
С учетом изложенного, а также того, что пособие по безработице является временным источником средств к существованию гражданина взамен утраченного заработка, размер пособия по безработице предлагается рассчитывать исходя из минимального размера оплаты труда.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что предлагаемые проектом федерального закона изменения законодательства о занятости, будут способствовать повышению эффективности политики содействия занятости населения и развитию рынка труда РФ.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Другие материалы
Налоговые споры за 3 квартал 2022 – ссылка.