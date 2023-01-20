Рассмотрим проект нового закона о занятости

Авторы проекта

Законопроект подготовлен представителями Единой России: Депутаты ГД В.В.Володин, В.А.Васильев, А.К.Исаев, С.И.Неверов, М.В.Тарасенко, СенаторыВ.И.Матвиенко, А.А.Турчак, А.А.Клишас, И.Ю.Святенко, Д.С.Лантратова.

Отдельные положения законопроекта

В ГД РФ рассматривается законопроект о занятости в России.

На законодательном уровне закрепляются понятия новых активно развивающихся форм занятости – самозанятость и платформенная занятость.

Законопроектом на постоянной основе закрепляются меры содействия занятости молодежи, предусматривается предоставление финансовой поддержки работодателям, принимающим на работу граждан, относящихся к молодежи, содействие трудоустройству в свободное от учебы время граждан, обучающихся в образовательных организациях.

С учетом изложенного, а также того, что пособие по безработице является временным источником средств к существованию гражданина взамен утраченного заработка, размер пособия по безработице предлагается рассчитывать исходя из минимального размера оплаты труда.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что предлагаемые проектом федерального закона изменения законодательства о занятости, будут способствовать повышению эффективности политики содействия занятости населения и развитию рынка труда РФ.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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