Направление материнского капитала на реконструкцию дома

Авторы поправок
Законопроект подготовлен депутатами ГД Н.А.Останиной (КПРФ), Н.Н.Алексеенко (Единая Россия).
Содержание поправок
В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предлагается предоставить возможность направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем реконструкции дома блокированной застройки.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Материалы по материнскому капиталу
Направление маткапитала на покупку автомобиля – ссылка.
Информирование об остатках материнского капитала – ссылка.