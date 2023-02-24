Законопроекты

Направление материнского капитала на реконструкцию дома

Рассматривается предложение по расширению возможностей использования маткапитала (законопроект № 297774-8).

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Авторы поправок

Законопроект подготовлен депутатами ГД Н.А.Останиной (КПРФ), Н.Н.Алексеенко (Единая Россия).

Содержание поправок

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому предлагается предоставить возможность направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем реконструкции дома блокированной застройки.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Материалы по материнскому капиталу

Направление маткапитала на покупку автомобиля – ссылка.

Информирование об остатках материнского капитала – ссылка.

Юзвак Максим
Юзвак Максим

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