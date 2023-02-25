Практика Верховного Суда по налогам за 4 квартал 2022

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Акты Судебной коллегии по экономическим спорам
Ставка по товарам для космоса – определение от 24 октября 2022 г. № 305-ЭС22-14014.
Принцип соотносимости доходов и расходов – определение от 7 октября 2022 г. № 305-ЭС22-11287.
Определение налоговых обязательств при дроблении бизнеса – определение от 17 октября 2022 г. № 301-ЭС22-11144.
НДС при определении размера убытков определение от 14 ноября 2022 г. № 310-ЭС22-12978.
Определение налоговых обязательств при дроблении бизнеса – определение от 23 декабря 2022 г. № 308-ЭС22-15224.
Освобождение от транспортного налога научной организации – определение от 21 декабря 2022 г. № 305-ЭС22-17644.
Отказные определения судей ВС
Срок назначения проверки по контролируемым сделкам после подачи уточненного уведомления – определение от 24 ноября 2022 г. № 305-ЭС22-19084.
Земельный налог при изменении вида разрешенного использования – определение от 10 ноября 2022 г. № 308-ЭС22-12924.
Другие материалы
Обзор писем Минфина по налогам за октябрь 2022 – ссылка.