Налоговые споры

Практика Верховного Суда по налогам за 4 квартал 2022

Рассматриваются наиболее интересные акты Верховного Суда по налоговым вопросам.

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Содержание

Акты Судебной коллегии по экономическим спорам

  • Ставка по товарам для космоса – определение от 24 октября 2022 г. № 305-ЭС22-14014.

  • Принцип соотносимости доходов и расходов – определение от 7 октября 2022 г. № 305-ЭС22-11287.

  • Определение налоговых обязательств при дроблении бизнеса – определение от 17 октября 2022 г. № 301-ЭС22-11144.

  • НДС при определении размера убытков определение от 14 ноября 2022 г. № 310-ЭС22-12978.

  • Определение налоговых обязательств при дроблении бизнеса – определение от 23 декабря 2022 г. № 308-ЭС22-15224.

  • Освобождение от транспортного налога научной организации – определение от 21 декабря 2022 г. № 305-ЭС22-17644.

Отказные определения судей ВС

  • Срок назначения проверки по контролируемым сделкам после подачи уточненного уведомления – определение от 24 ноября 2022 г. № 305-ЭС22-19084.

  • Земельный налог при изменении вида разрешенного использования – определение от 10 ноября 2022 г. № 308-ЭС22-12924.

Другие материалы

  • Обзор писем Минфина по налогам за октябрь 2022 – ссылка.

Юзвак Максим
Юзвак Максим

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