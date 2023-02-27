Новые регионы России будут жить по-московски

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Правительством.

Содержание поправок

Согласно законопроекту предлагается включить новые субъекты Российской Федерации: Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область в состав территорий, образующих вторую часовую зону (МСК, московское время, UTC+3).

В настоящее время в указанных субъектах Российской Федерации фактически действует московское время.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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