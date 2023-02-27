Новые регионы России будут жить по-московски

Инициатор поправок
Законопроект подготовлен Правительством.
Содержание поправок
Согласно законопроекту предлагается включить новые субъекты Российской Федерации: Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область в состав территорий, образующих вторую часовую зону (МСК, московское время, UTC+3).
В настоящее время в указанных субъектах Российской Федерации фактически действует московское время.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Другие материалы
Налоговые споры за 4 квартал 2022 – ссылка.