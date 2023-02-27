Итоги 2022 для ФНС. Прогнозы на 2023

На мастер-классе разобрали: 1) как доказать проявление должной (коммерческой) осмотрительности? судебная практика 2018-2022. 2) 4 обязательных вопроса перед заключением контракта. 3) что включить в Политику должной осмотрительности? 4) какая практика взыскания налоговых убытков с недобросовестных контрагентов? 5) что такое налоговая оговорка и многое другое.