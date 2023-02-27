Итоги 2022 для ФНС. Прогнозы на 2023

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Обзор Писем Минфина по налогам за ноябрь 2022 - ссылка.
Рассматриваются итоги деятельности налоговой службы в 2022. Делаются прогноза на 2023.
Обзор Писем Минфина по налогам за ноябрь 2022 - ссылка.
Брокер «Тинькофф» приостановит торговлю иностранными ценными бумагами на время переноса активов в новый неподсанкционный депозитарий, а также «во избежание риска блокировки». Компания также с понедельника остановит торги евро из-за санкций
Проблемы взаимодействия банков и ФНС в плане учета доходов от депозитов перешли в режим доказывания мной, что я не верблюд.
Евросоюз ввел санкции против Тинькофф банка 25 февраля 2023 года. Санкции означают, что активы банка в странах-членах ЕС подлежат заморозке, европейцам запрещается предоставлять им финансирование и другие экономические ресурсы. Тинькофф Инвестиции ответили на частые вопросы на своем сайте
В этом видео я расскажу как мы разработали схему ведения бизнеса группе компаний, снизив риски дробления.
Отвечаю на вопрос по изменению срока полезного использования основных средств.
Рассматриваются итоги деятельности налоговой службы в 2022. Делаются прогноза на 2023.
Рассматривается предложение по установлению часового пояса для новых регионов (законопроект № 301953-8).
На мастер-классе разобрали: 1) как доказать проявление должной (коммерческой) осмотрительности? судебная практика 2018-2022. 2) 4 обязательных вопроса перед заключением контракта. 3) что включить в Политику должной осмотрительности? 4) какая практика взыскания налоговых убытков с недобросовестных контрагентов? 5) что такое налоговая оговорка и многое другое.
Аккредитованные компании могут брать льготные кредиты на реализацию проектов по внедрению цифровых технологий на основе российских технологических решений.
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