Применение ювелирами налога на самозанятых

Материалы по налогу на самозанятых
ТОП-10 разъяснений Минфина по налогу на самозанятых за 2022 - ссылка.
Новость связана с вопросом применения налога на профессиональный доход ювелирами.
ТОП-10 разъяснений Минфина по налогу на самозанятых за 2022 - ссылка.
Рассказываем о различиях кредитных и дебетовых карт, какие задачи они решают и подскажем, какая выгоднее.
21 февраля Минфин подготовил законопроект, согласно которому из перечня форм обоснований по составлению сметы бюджета для казенных учреждений удалили три бланка. При этом в список добавили семь других формуляров, разработанных с учетом введения единого тарифа на взносы.
Покупатели переходят на отечественные аналоги Apple Pay и Google Pay. Доля онлайн-платежей по системе Tinkoff Pay уже превысила показатели двух иностранных сервисов до их ухода из страны.
Если расторжение трудового договора происходит без присутствия увольняемого, процедура имеет свои нюансы. Почтовая пересылка документов допускается, но проблема не в том, можно ли отправить приказ об увольнении по почте, а в том, что получить с бывшего работника отметку об ознакомлении это не поможет.
С 2019 года в России действует специальный налоговый режим. Самозанятые граждане могут платить налог на профессиональный доход по льготной ставке – 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес без больших отчислений и сложной бухгалтерии.
Некоторые работодатели, проведя соискателя по всем кругам собеседований и тестовых, всё равно не готовы принять человека, пока не удостоверятся в его честности. Особенно если должность предполагает большую ответственность, доступ к данным или деньгам. Поэтому они и проверяют кандидатов на полиграфе. Но для тех, кто ищет работу, такой подход не всегда понятен и даже пугающ.
Платежка УСН «доходы минус расходы» в 2023 – образец ее приведен в статье – заполняется с особенностями, присущими данному спецрежиму. Рассмотрим, каковы актуальные правила уплаты УСН-налога, рассчитываемого от результата сравнения доходов и расходов.
Для монтажа летней веранды, ее нужно включить в городскую схему размещения. Делают это через «Госуслуги».
Количество уточненок НК не ограничивает. Но, любые изменения данных, указанных в первичной налоговой декларации, ИФНС перепроверит.
Пенсионное законодательство позволяет зачесть в стаж не только т. н. «рабочие периоды», когда человек был официально трудоустроен и за него отчислялись страховые взносы, но и т. н. «нестраховые периоды», когда человек не работал по ряду уважительных причин.