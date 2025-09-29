Учение о культуре и о ее творце

Я не с проста начинаю разговор о культурологии с понятия культуры. И сейчас объясню, почему. Сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его (В.И.Ленин Полн. собр. соч., т.29, стр.194).

Культурология - детище XIX-XX веков: сложное слово с двумя разноязыковыми корнями: латинское "cultura"- и греческое - "logia". Греческий корень более знаком и переводится просто - "учение". А вот историю латинского корня хочу рассмотреть сегодня подробнее. Слово «culture», в переводе с латинского означает возделывание, воспитание, образование, развитие, улучшение чего-то неприродного, а созданного человеком. В отличии от "natura", то есть природного.

Небольшой когнитивный диссонанс: культура развивает неприродное, созданное человеком. Но ведь человек, творец культуры и есть биологическое создание. То есть без природы не было бы культуры.

Обращаемся к КОНТЕКСТУ! Это важно, потому что в дальнейшем это слово будет одним из ключевых в моих изложениях.

Человек пользуется природой для раскрытия своего потенциала, который выходит за рамки инстинкта. Ведь животные тоже пользуются природой, но не выходя за рамки инстинкта. Человек создает надстройку над природой, то есть преодолевает некий барьер природы, ограниченный инстинктами, видовыми закрепленностями, за которым возникает культура. Она и подразумевает под собой свободу творческой активности, в отличии от остальных живых существ.

"Человек по природе своей - художник. Он всюду, так или иначе, стремится вносить в свою жизнь красоту... Он уже создал вокруг себя вторую природу, ту, которая зовется культурой" (М.Горький)

Итак, культура - это некий мир, созданный усилием самих людей и направленный на совершенствование, обработку, преобразование того, что дано изначальным миром - природой. Но - культура не существует вне человека.

Гораздо позже культурология сформировалась, как наука (учение), изучающая развитие, образование, воспитание... человека, его усилий и добродетелей. Существительное возделывание мы использовать не будем, так его функция уже довольно давно устарела, еще на рубеже древних римлян, которые словом "культура" обозначали возделывание и обработку почвы.

Кстати, в древнегреческом языке это бы выражалось, как "пайдейа". Согласитесь, непривычно и некрасиво - "пайдейалогия". Нет, мне не нравится.

В наше время насчитывается более пятисот научных определений культуры. Культурология исследует культуру с учетом их всех, анализируя и систематизируя исторические факты и артефакты.