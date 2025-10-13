Как заплатить штраф в СФР, если нет расчетного счета

Разумеется такое может произойти только во время отпуска главбуха — про тебя вспомнят все, и даже Соцфонд.

Решила я значит отдохнуть😄 недельку. В понедельник — первый день отпуска, мне полдня названивали все, кто видимо уже отдохнул сам)))

Позвонили из СФР — у вас тут штраф подвис неуплаченный за 2022 год (!) 2500 руб. Надо заплатить — сроки подходят, мы уже должны обратиться в суд, придется кроме штрафа еще и издержки судебные платить и вот это все. Заплатите плиз.

Организация эта уже несколько лет в заморозке, отчетность сдается, но никакой текучки, счета закрыты. Естественно нужно было дождаться моего отпуска, чтобы вспомнить про штраф трехлетней давности.

Попросила продублировать требование и реквизиты для уплаты (тогда еще ПФР же был, чтобы дали координаты — куда, на какой КБК платить, чтобы не потерялось). И вот тут началось самое интересное.

В реквизитах указано, что заплатить именно такой вид штрафов третье лицо не может. План просто оплатить его с другой организации с тем же директором (между ними есть реальные взаиморасчеты) провалился.

Если платит физик — это должен быть только руководитель ООО. Директор за городом, тоже в отпуске, связь так себе, интернет там вообще отстой. Дозвониться не получается, а срок горит.

Собираюсь вечером, топаю в банк — снимаю наличку, думаю оплачу-ка я через терминал. Сюрприз — терминал зеленого банка сообщил мне, что он не принимает оплату наличными — только картой или через оператора.

Нашла паспортные данные директора (хорошо что недавно делали новую ЭЦП удаленно и подгружали туда скан, он у меня на ноуте сохранился, не пришлось еще и в офис ехать). Утром пришла в банк с наличкой, копией паспорта и грустными глазами котика.

Помогите заплатить штраф, пожалуйста, у меня лапки

Кстати, если любопытно — почитайте разбор про тайны, с которыми работает бухгалтер и что будет за их разглашение. Там и про персданные есть.

Штраф заплатила (вместе с оператором вспоминали наш городской ОКАТО, сто лет не вводила его никуда руками, вылетел из головы), скинула фото квитанции инспектору.

Сегодня с утра первый же звонок от нее: «Вы же штраф заплатили? От директора? Ага, а мы его не видим, пойду дальше искать». Надеюсь найдут)))

Кто-то скажет — а чего нельзя было заплатить штраф вовремя, в 2022 году? Наверное можно, но дело в том, что ПФР страдал (и продолжает страдать) отправкой требований в виде писем, обычных входяшек в ЭДО и уже не раз было, что они тупо терялись в переписке за вагоном спама о вебинарах. А учитывая, что фирма недействующая, все долги по налогам закрыты, а отчеты давно сданы и мысли не было, что там где-то что-то пошло не так. За три года и звонков от СФР не было по этому поводу.

А как у вас, коллеги проходит отпуск?)))