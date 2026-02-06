Закон Мерфи (и не только) для бухгалтера

Я спросила ИИ — дай мне список забавных законов, типа закона Мерфи. Ну он мне и насобирал. Заходите, пятница же😉

Ну-с, неделя подходит к концу и можно немного поотвлекаться))

Закон Мерфи

«Всё, что может пойти не так, пойдёт не так» — это, наверное самое точное описание ВСЕЙ бухгалтерской работы.

Собралась в отпуск — сдала идеальную декларацию по НДС, посчитала зарплату и заранее в банке завела отложку платежей, отправила сверки всем контрагентам….

ФНС пришлет требование, окажется, что были сотрудники на больничном, но тебе «забыли сказать», контрагенты завалят письмами, что не сошлась ни одна сумма.

P.S. Выстрадано на личном опыте.

Следствие Фейнмана

«Вы выиграли лотерею, значит, завтра вам предстоит провалить экзамен» — т.е. хорошее событие парадоксально сопровождается неприятностью.

Я, когда случается что-то хорошее, даже думать боюсь слово «хорошо», потому что карма такая сразу — «ага! попалась!».

Если тебе директор одобрил отпуск и выдал премию — все, 100% проверка припрется 😆

Принцип Питера

«Каждый сотрудник поднимается до уровня своей некомпетентности» — это значит, что рано или поздно каждый работник достигает должности, с которой не справляется.

Мне кажется, бухгалтер даже ракету в космос соберет, если ему такую задачу поставить))) Но я для себя нашла определенный потолок — скорее не по должности, а специализации или месту работы. Не вижу себя главбухом какого-нибудь холдинга с кучей компаний.

А у вас есть такой потолок?

Теорема Стокмайера

«Любое решение принимается большинством голосов, где большинство состоит из тех, кто менее компетентен»

Комментарии нужны?))) Иногда вспоминаю работу, где мне приходилось защищать свои предложения и решения в плане налогов перед собственниками, которые настолько же были далеки от НК, как я от балета.

Правило Эрла

«Если дело кажется простым, оно обязательно усложнится»

Просто из недавнего — думаю, что там коммерческое то отправить, работы на две минуты, вот название работ, вот цена, ловите.

И началось… А распишите по объектам (расписываю), а можно вот не общую сумму, а что в нее входит (расписываю), а вот материалы еще можно расписать (расписываю). В итоге пара часов минус и… — не, дорого, мы нашли другого подрядчика.

Парадокс Тришмена

«Все изменения приводят к обратному эффекту» — если коротко, то попытки исправить ситуацию часто приводят к ещё большим проблемам.

Есть такой блогер Мармок, я сразу вспомнила знаменитый мем с ним «Коэффициент поражения поражает воображение, попытка исправить усугубила положение».

Ну было же, было?))) Сажусь делать баланс, вылезает несходняк на несколько рублей, что портит стройную картину, а я маньяк, мне же исправить надо. Пока пытаюсь найти — откуда ноги растут, баланс не сходится уже на несколько тысяч.

Задача Каура

«Лучше всего получается именно та работа, которую больше всего откладываешь»

Начальство меня читает, нет?) В общем вот это не читайте))))

Я просто гуру дедлайнов, но поняла, что в дедлайн работаю лучше, чем если прямо сижу и корпею над задачей. Какой-то мозгоштурм в моменте получается и вот он — идеально выполненный проект.

Знаете еще интересные законы или принципы — пишите в комментах. Ну и личные истории всегда приветствуются))