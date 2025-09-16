Графа 14 УПД «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости» при реализации прослеживаемых комплектов

Первая часть:
В предыдущем материале мы разобрались, что при реализации обычного прослеживаемого товара с заполнением графы 14 все более-менее понятно: графа 14 должна быть равна графе 5 (с учетом округления до целых рублей).
Необходимо отметить, что с 23.01.2025 года стоимость прослеживаемых товаров также можно указывать в рублях и копейках, а не в целых рублях. Это уточнение включено в новую версию формата 5.03 (таблица 5.17 к приказу № ЕД-7-26/970), подтверждено в письме Минфина от 18.09.2023 № 03-07-09/88743. Однако, 1С пока придерживается прежней версии и автоматически округляет сумму в графе 14 до целых рублей.
На практике помимо реализации отдельных прослеживаемых товаров компания может также сформировать для продажи единую товарную позицию, состоящую из нескольких комплектующих, как прослеживаемых, так и нет:
собрать компьютер, в состав которого входит прослеживаемый дисплей;
оснастить проектор механизированными креплениями и поворотными элементами;
скомплектовать автоматизированное рабочее место диспетчера, оборудованное несколькими мониторами.
В этом случае определиться с заполнением графы 14 становится несколько сложнее.
Общий подход ФНС к данному вопросу отражен в Письме ФНС от 03.09.2021 № ЕА-4-15/12526@, в котором говорится:
1. Объединение товаров в набор (комплект), например, включение монитора в состав автоматизированного рабочего места, не является основанием для прекращения прослеживаемости таких товаров, поскольку не происходит переработки товаров, изменения его первоначальных физических характеристик, товар не становится неотъемлемой частью другого имущества.
2. Если в полученном счете-фактуре отражен комплект, составной частью которого является прослеживаемый товар, при заполнении графы 19 книги покупок указывается среднерыночная стоимость такого прослеживаемого товара, не превышающая стоимость всего комплекта.
Аналогичный подход, видимо, следует применять и при заполнении графы 23 книги продаж, и соответственно, графы 14 УПД или счета-фактуры.
Однако критериев определения среднерыночной стоимости прослеживаемых комплектующих ФНС при этом не дает, то есть компаниям предстоит самостоятельно решить данную задачу.
Рыночная стоимость — это примерная цена, по которой объект может быть продан в условиях свободного рынка с учётом конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на цену сделки не влияют какие-либо существенные обстоятельства.
Уже из самого этого определения становится понятно, что выяснение рыночной стоимости конкретного объекта - задачка не такая уж очевидная, не просто так существуют множество методик определения рыночной цены и профессиональные оценщики.
1С также оставляет заполнение данного показателя на усмотрение пользователя: при выборе в документе реализации элемента номенклатуры с признаком «Прослеживаемый комплект» необходимо вручную заполнить данные о количестве и стоимости комплектующих по каждому РНПТ.
Самым очевидным подходом в данной ситуации представляется руководствоваться действующей в компании политикой ценообразования и придерживаться тех же принципов, которые компания применяет для определения цены реализации своей продукции на рынке.
Вариант 1
Компания реализует товары, как в составе комплектов, так и по отдельности, например, компьютеры в сборе и отдельные мониторы.
Стоимость конкретной модели мониторов при включении ее в состав комплекта можно принять равной средней продажной цене таких мониторов, реализуемых по отдельности.
Вариант 2
Компания приобретает готовый комплект с прослеживаемыми компонентами, а потом перепродает его с некой наценкой.
Закономерным видится подход: увеличить «входящую» стоимость прослеживаемого компонента на тот же процент торговой наценки, что и весь комплект, и указать получившийся результат в графе 14.
Приобретен комплект за 1 000 000 руб., в составе которого содержится прослеживаемый элемент стоимостью 800 000 руб.
В дальнейшем данный комплект реализуется с наценкой 15%.
1 000 000 + 15% = 1 150 000 руб.
Соответственно, продавец отразит в 14 графе счета-фактуры (УПД) прослеживаемый элемент по аналогично рассчитанной стоимости:
800 000 +15% = 920 000 руб.
При приобретении прослеживаемого комплекта могут возникать вопросы по определению и отражению в учете его конкретного состава, к этому вернемся в следующей статье.
Вариант 3
Компания осуществляет самостоятельную сборку единых товарных позиций из отдельных прослеживаемых и непрослеживаемых элементов.
В данном случае логичным представляется следующий подход:
1. Рассчитать себестоимость полученного в процессе сборки комплекта как сумму себестоимости всех составляющих его элементов.
2. Определить и зафиксировать долю себестоимости прослеживаемого элемента в общей себестоимости комплекта.
3. При определении цены реализации комплекта покупателю, вычислить рыночную стоимость прослеживаемого элемента путем умножения доли прослеживаемого элемента (п.2) на продажную цену всего комплекта (без НДС).
Компания скомплектовала товарную позицию “Комплект Б”, в состав которой входят различные структурные элементы, в т.ч.
- прослеживаемый “Товар 3” в количестве 1 шт., себестоимость 500 000,00 руб.
- прослеживаемый “Товар 4” в количестве 5 шт., себестоимость 142 000,00 руб.
Итоговая себестоимость комплекта Б составила 1 000 000,00 руб. (см. таблицу 1).
Доля товара 3 в общей себестоимости комплекта составила 50%
500 000,00 × 100 / 1 000 000,00 = 50%
Доля товара 4 в общей себестоимости комплекта составила 14,2%
142 000,00 × 100 / 1 000 000,00 = 14,2%
Компания на основании применяемой методики сопоставимых рыночных цен определила цену реализации комплекта Б покупателю в размере 1 250 000,00 руб.
Для заполнения графы 14 определена стоимость прослеживаемых комплектующих на основании их доли в составе комплекта (см. таблицу 1):
Товар 3
1 250 000,00 × 50% = 625 000,00 руб.
Товар 4
1 250 000,00 × 14,2% = 177 500,00 руб.
Графа 14 подразумевает заполнение стоимости только прослеживаемых товаров, поэтому доля и стоимость непрослеживаемых элементов в составе комплекта Б в счете-фактуре (УПД) не указывается.
Но можно установить, что в данном примере она составила:
1 250 000,00 - 625 000,00 - 177 500,00 = 447 500,00 руб. или 35,8%
Что соответствует сумме долей непрослеживаемых комплектующих (см. таблицу 1) в составе комплекта Б.
Вопросы приобретения и постановки на учет прослеживаемого комплекта обсудим в следующей статье.
