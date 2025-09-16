Графа 14 УПД «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости» при реализации прослеживаемых комплектов

Первая часть:

https://www.klerk.ru/user/16185/639665/

В предыдущем материале мы разобрались, что при реализации обычного прослеживаемого товара с заполнением графы 14 все более-менее понятно: графа 14 должна быть равна графе 5 (с учетом округления до целых рублей).

Необходимо отметить, что с 23.01.2025 года стоимость прослеживаемых товаров также можно указывать в рублях и копейках, а не в целых рублях. Это уточнение включено в новую версию формата 5.03 (таблица 5.17 к приказу № ЕД-7-26/970), подтверждено в письме Минфина от 18.09.2023 № 03-07-09/88743. Однако, 1С пока придерживается прежней версии и автоматически округляет сумму в графе 14 до целых рублей.

На практике помимо реализации отдельных прослеживаемых товаров компания может также сформировать для продажи единую товарную позицию, состоящую из нескольких комплектующих, как прослеживаемых, так и нет:

собрать компьютер, в состав которого входит прослеживаемый дисплей;

оснастить проектор механизированными креплениями и поворотными элементами;

скомплектовать автоматизированное рабочее место диспетчера, оборудованное несколькими мониторами.

В этом случае определиться с заполнением графы 14 становится несколько сложнее.

Общий подход ФНС к данному вопросу отражен в Письме ФНС от 03.09.2021 № ЕА-4-15/12526@, в котором говорится:

1. Объединение товаров в набор (комплект), например, включение монитора в состав автоматизированного рабочего места, не является основанием для прекращения прослеживаемости таких товаров, поскольку не происходит переработки товаров, изменения его первоначальных физических характеристик, товар не становится неотъемлемой частью другого имущества.

2. Если в полученном счете-фактуре отражен комплект, составной частью которого является прослеживаемый товар, при заполнении графы 19 книги покупок указывается среднерыночная стоимость такого прослеживаемого товара, не превышающая стоимость всего комплекта.

Аналогичный подход, видимо, следует применять и при заполнении графы 23 книги продаж, и соответственно, графы 14 УПД или счета-фактуры.

Однако критериев определения среднерыночной стоимости прослеживаемых комплектующих ФНС при этом не дает, то есть компаниям предстоит самостоятельно решить данную задачу.

Рыночная стоимость — это примерная цена, по которой объект может быть продан в условиях свободного рынка с учётом конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на цену сделки не влияют какие-либо существенные обстоятельства.

Уже из самого этого определения становится понятно, что выяснение рыночной стоимости конкретного объекта - задачка не такая уж очевидная, не просто так существуют множество методик определения рыночной цены и профессиональные оценщики.

1С также оставляет заполнение данного показателя на усмотрение пользователя: при выборе в документе реализации элемента номенклатуры с признаком «Прослеживаемый комплект» необходимо вручную заполнить данные о количестве и стоимости комплектующих по каждому РНПТ.

Самым очевидным подходом в данной ситуации представляется руководствоваться действующей в компании политикой ценообразования и придерживаться тех же принципов, которые компания применяет для определения цены реализации своей продукции на рынке.