Представительские расходы: возврат неизрасходованных средств и страховые взносы
Организация приняла решение не удерживать эту сумму из доходов сотрудника, но тут возник другой важный вопрос: подлежит ли данная сумма начислению страховых взносов?
Позиция Минфина РФ: Минфин РФ выразил однозначную позицию в письме от 30 апреля 2025 года № 03-15-06/44169. Ведомство поясняет:
Сотрудник, получивший средства под отчет, обязан представить в указанный срок первичные документы, подтверждающие произведённые расходы (п. 6.3 Указания Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У).
Выплаты физическим лицам в рамках трудовых отношений, не относящиеся к перечню необлагаемых сумм, являются объектом обложения страховыми взносами (пп. 1 п. 1 ст. 420, п. 1 ст. 421 НК РФ).
Компенсации, связанные с исполнением служебных обязанностей, освобождены от взносов только при наличии подтверждающих документов (пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ).
Так как сотрудник не возвратил оставшиеся средства, а предприятие не удержало их при последующей выплате зарплаты, эти суммы рассматриваются как доход сотрудника и подлежат обязательному обложению страховыми взносами.
Дополнительно обратите внимание:
Сумму невостребованного остатка подотчета организация также обязана включить в доходы физического лица и начислить на нее НДФЛ. Сумма налога подлежит удержанию из ближайших денежных выплат сотруднику (см. письмо Минфина РФ № 03-04-06/98341 от 16 декабря 2019 года).
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