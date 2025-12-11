Готовимся к лучшему будущему: национальная модель условий ведения бизнеса до 2030 года

Суть документа проста: превратить нашу страну в удобную площадку для бизнеса.

Представленный документ — распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2025 года № 3523-р — описывает амбициозную инициативу по формированию Национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года. Суть документа проста: превратить нашу страну в удобную площадку для бизнеса и приблизить её к лучшим мировым практикам.

📌 Главная цель:

🔹 Занять не ниже 20-е место среди стран-лидеров по условиям ведения бизнеса к 2030 году.

🔹 Сделать ведение бизнеса комфортным и прозрачным, устранив различия между регионами и создав единую систему стандартов.

📌 Механизмы реализации:

Национальный план включает в себя систему ключевых показателей эффективности и детализированные планы мероприятий («дорожные карты») на федеральном и региональном уровнях. Работа организована под контролем специальной правительственной комиссии и Министерства экономического развития РФ.

📌 Что ждёт впереди?

Настроившись на волну позитивных изменений, правительство готово представить нам целый букет приятных сюрпризов:

📌 Какие изменения запланированы?

📌 Регистрация бизнеса и налогообложение: Возможность подать документы онлайн и сократить время подготовки налоговой отчётности.

📌 Недвижимость: Модернизация инфраструктуры и сокращение сроков согласований.

📌 Энергетика: Быстрое подключение к энергоресурсам и повышение доступности коммуникаций.

📌 Коммуникации и цифровые технологии: Удобство доступа к коммунальным услугам и автоматизация процессов.

📌 Трудовые нормы: Предоставление гибкости рабочим отношениям и поощрение увеличения сверхурочного труда с повышенной оплатой.

📌 Финансовые услуги: Рост инвестиционных вложений и цифровизация финансового рынка.

📌 Патенты и инновации: Продвижение отечественных сервисов для защиты интеллектуальной собственности.

📌 Конкуренция и международная торговля: Устранение препятствий для бизнеса и ускорение пограничных процедур.

📌 Судебные споры: Повышение эффективности разрешения конфликтов и быстрая процедура взыскания долгов.

📌 Что хорошего ждать предпринимателям?

Предполагается, что к 2030 году ведение бизнеса в России станет комфортным и эффективным процессом, что придаст импульс росту экономики и привлечёт инвестиции. Программа разработана с учётом мирового опыта и нацелена на повышение конкурентоспособности страны на международной арене.

✍ Наша Команда уверена, что эти меры откроют новые возможности для бизнеса и сделают предпринимательство в России приятным и выгодным занятием. Оставляйте вопросы и комментарии, чтобы узнать больше о том, как подготовиться к грядущим изменениям!