Готовимся к лучшему будущему: национальная модель условий ведения бизнеса до 2030 года
Представленный документ — распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2025 года № 3523-р — описывает амбициозную инициативу по формированию Национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года. Суть документа проста: превратить нашу страну в удобную площадку для бизнеса и приблизить её к лучшим мировым практикам.
📌 Главная цель:
🔹 Занять не ниже 20-е место среди стран-лидеров по условиям ведения бизнеса к 2030 году.
🔹 Сделать ведение бизнеса комфортным и прозрачным, устранив различия между регионами и создав единую систему стандартов.
📌 Механизмы реализации:
Национальный план включает в себя систему ключевых показателей эффективности и детализированные планы мероприятий («дорожные карты») на федеральном и региональном уровнях. Работа организована под контролем специальной правительственной комиссии и Министерства экономического развития РФ.
📌 Что ждёт впереди?
Настроившись на волну позитивных изменений, правительство готово представить нам целый букет приятных сюрпризов:
📌 Какие изменения запланированы?
📌 Регистрация бизнеса и налогообложение: Возможность подать документы онлайн и сократить время подготовки налоговой отчётности.
📌 Недвижимость: Модернизация инфраструктуры и сокращение сроков согласований.
📌 Энергетика: Быстрое подключение к энергоресурсам и повышение доступности коммуникаций.
📌 Коммуникации и цифровые технологии: Удобство доступа к коммунальным услугам и автоматизация процессов.
📌 Трудовые нормы: Предоставление гибкости рабочим отношениям и поощрение увеличения сверхурочного труда с повышенной оплатой.
📌 Финансовые услуги: Рост инвестиционных вложений и цифровизация финансового рынка.
📌 Патенты и инновации: Продвижение отечественных сервисов для защиты интеллектуальной собственности.
📌 Конкуренция и международная торговля: Устранение препятствий для бизнеса и ускорение пограничных процедур.
📌 Судебные споры: Повышение эффективности разрешения конфликтов и быстрая процедура взыскания долгов.
📌 Что хорошего ждать предпринимателям?
Предполагается, что к 2030 году ведение бизнеса в России станет комфортным и эффективным процессом, что придаст импульс росту экономики и привлечёт инвестиции. Программа разработана с учётом мирового опыта и нацелена на повышение конкурентоспособности страны на международной арене.
✍ Наша Команда уверена, что эти меры откроют новые возможности для бизнеса и сделают предпринимательство в России приятным и выгодным занятием. Оставляйте вопросы и комментарии, чтобы узнать больше о том, как подготовиться к грядущим изменениям!
