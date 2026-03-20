ФНС меняет подход к обслуживанию налогоплательщиков
Федеральная налоговая служба объявляет о кардинальных изменениях: территориальные инспекции упразднены, а налогоплательщики переходят под прямое обслуживание региональных управлений ФНС. Процесс начался с 23 марта 2026 года и затронет регионы, такие как Ярославская область, Республика Крым и Ханты-Мансийский округ. Переход пройдёт автоматически, без дополнительных действий со стороны налогоплательщиков.
📌 Адреса приёма документов после перехода
После завершения перехода документы принимаются по новым правилам:
В Ярославской области — только в городах Ярославль и Рыбинск.
В ХМАО — прекращает работу офис в городе Мегионе.
📌 Как подавать отчётность после изменений?
Вся отчётность теперь направляется в региональные управления ФНС с новыми кодами:
Крым — 9100
Ярославская область — 7600
ХМАО — 8600
Использование прежних кодов может привести к проблемам с подачей документов, штрафам или необходимости повторного представления.
📌 Эксперимент в Крыму
В Крыму проходит эксперимент: камеральные проверки будут проводить специалисты, знающие отрасль. Это повысит качество проверок и облегчит взаимодействие с налоговыми органами.
📌 Что делать, если ваш регион не включен в список?
Если ваш регион пока не входит в список, не переживайте: ФНС постепенно внедряет новую систему, и вскоре она охватит всю территорию России. Следите за обновлениями на официальном сайте Федеральной налоговой службы.
