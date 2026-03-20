ОК Общ 2 моб 8320
Ирина Клишковская
Новости ФНС

ФНС меняет подход к обслуживанию налогоплательщиков

Территориальные инспекции упразднены, а налогоплательщики переходят под прямое обслуживание региональных управлений ФНС.

Федеральная налоговая служба объявляет о кардинальных изменениях: территориальные инспекции упразднены, а налогоплательщики переходят под прямое обслуживание региональных управлений ФНС. Процесс начался с 23 марта 2026 года и затронет регионы, такие как Ярославская область, Республика Крым и Ханты-Мансийский округ. Переход пройдёт автоматически, без дополнительных действий со стороны налогоплательщиков.

📌 Адреса приёма документов после перехода

После завершения перехода документы принимаются по новым правилам:

  • В Ярославской области — только в городах Ярославль и Рыбинск.

  • В ХМАО — прекращает работу офис в городе Мегионе.

📌 Как подавать отчётность после изменений?

Вся отчётность теперь направляется в региональные управления ФНС с новыми кодами:

  • Крым — 9100

  • Ярославская область — 7600

  • ХМАО — 8600

Использование прежних кодов может привести к проблемам с подачей документов, штрафам или необходимости повторного представления.

📌 Эксперимент в Крыму

В Крыму проходит эксперимент: камеральные проверки будут проводить специалисты, знающие отрасль. Это повысит качество проверок и облегчит взаимодействие с налоговыми органами.

📌 Что делать, если ваш регион не включен в список?

Если ваш регион пока не входит в список, не переживайте: ФНС постепенно внедряет новую систему, и вскоре она охватит всю территорию России. Следите за обновлениями на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота 

