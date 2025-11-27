Сторнируем поступление основного средства и амортизации: исправление ошибки

Реальный кейс: бухгалтер ошибочно внес основное средство в 1С и при исправлении сторнировал амортизацию неполностью. Результат – отрицательная остаточная стоимость. Разбираем, как исправить ошибку в программе, отчетности и подать уточненную декларацию в ФНС.

КЕЙС ИЗ ПРАКТИКИ

В сентябре 2023 года в учете клиента отражено приобретение основных средств с одновременным вводом в эксплуатацию. В октябре 2024 года бухгалтер обнаружила ошибку и сторнировала поступление и начисленную за период амортизацию, но при ручной корректировке амортизации сторнировала только часть (9 месяцев вместо 13).

Результат:

На счете 01 нет остатков по основным средствам

На счете 02 (амортизация) числится 5 месяцев излишней амортизации

Годовой баланс за 2024 год содержит искажения

Ошибка бухгалтера обнаружилась только в ноябре 2025 г., когда мы стали проводить ежегодную инвентаризацию ОС перед подготовкой годовой отчётности. Ведомость амортизации показала отрицательную остаточную стоимость, что, естественно, сразу бросилось в глаза.

ОШИБКИ БУХГАЛТЕРА:

Ошибка №1: Сторнирование документа не закрыло регистры накопления и регистры сведений корректно.

Ошибка №2: Ручное сторнирование амортизации было неполным (на момент сторнирования не была начислена амортизация за предыдущий квартал + не была учтена амортизация в месяце выбытия ОС, начисленная последним днем месяца).

КАК МЫ ИСПРАВЛЯЛИ:

Пришлось потратить около часа времени на то, чтобы разобраться в ситуации и найти «потеряшек». Ведь на 01 счете этих основных средств просто нет и как будто бы и не было никогда, но на 02 числится начисленная амортизация.

Шаг 1: Мы сформировали документ "Списание ОС"

В разделе ОС и НМА → Выбытие ОС создаем документ "Списание ОС" с указанием:

Объекта основного средства

Причины списания (например, "Ошибочное внесение в учет")

Даты списания (первый день месяца после обнаружения ошибки)

Результат: Программа автоматически закроет регистры основного средства и сформирует стандартные проводки выбытия.

Шаг 2: Автоматическое закрытие регистров

Документом Выбытие ОС сформированы регистры Начисление амортизации БУ, Начисление амортизации НУ, Собития ОС, Состояния ОС организаций

Шаг 3: Ручная корректировка проводок

После проведения документа "Списание ОС" 1С:Бухгалтерия автоматически создаст проводки:

Дт 01.09 (Выбытие ОС) Кт 01.01 – списание первоначальной стоимости (в нашем случае ее нет)

Дт 02.01 Кт 01.09 – закрытие накопленной амортизации

Критический момент: По умолчанию 1С:Бухгалтерия переносит амортизацию и первоначальную стоимость выбывшего ОС на счет 01.09 "Выбытие основных средств". Однако для исправления ситуации в нашем кейсе требуется другой подход.

Открываем созданные проводки и заменяем проводку амортизации:

Вместо На Дт 02.01 Кт 01.09 Дт 02.01 Кт 91.01 (субконто: "Исправительные записи по операциям прошлых лет")

Обоснование: Согласно ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности", прибыль или убыток от исправления несущественной ошибки предшествующего периода отражается в составе прочих расходов или доходов (счет 91) текущего периода.

После проведенных операций проводки сформированы верно, никаких остатков по счетам учета основных средств не висит, корректно формируется ведомость по амортизации ОС.

Осталось внести исправления в бухгалтерскую и налоговую отчетность.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Согласно ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности"), исправления, обнаруженные в ноябре 2025 года, должны быть отражены в бухгалтерской отчетности за текущий период (2025 год), а не за период совершения ошибки (2023-2024 годы).

В пояснительной записке к годовому отчету за 2025 год обязательно должно быть указано:

Описание ошибки: Наименование, первоначальная стоимость и дата внесения ОС в ошибочном порядке; период, когда была допущена ошибка при сторнировании амортизации Влияние ошибки на показатели: Какие статьи баланса, отчета о финансовых результатах были искажены в 2023-2024 годах Методология исправления: Как была произведена корректировка (счета и субконто) Сравнительные данные: Если ошибка существенна, показатели за 2023-2024 годы должны быть пересчитаны и показаны в сравнительном формате

Это обеспечивает прозрачность перед пользователями отчетности и соответствует требованиям ПБУ 22/2010.

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ: без уточненки не обойтись

Излишняя амортизация привела к недоплате налога (завышены расходы, занижена база). Согласно ст. 81 НК РФ, это требует обязательной подачи уточненных деклараций.

Очень важно соблюсти правильный порядок действий, чтобы избежать штрафов.

Уточненная декларация заполняется как полная копия первичной декларации, но с измененными показателями:

В поле "Номер корректировки" титульного листа указывается порядковый номер уточненки (обычно "1" для первой уточненки)

Все показатели указываются в полном виде (не разницы, а полные исправленные суммы)

Излишне начисленная амортизация исключается из состава расходов

Налоговая база пересчитывается в сторону увеличения

Рассчитывается новая сумма налога к уплате

Специальные строки для амортизации:

Приложение 2 к Листу 02 декларации содержит разделы, где отражается амортизация

Строки 020 (расходы на амортизацию) требуют корректировки

Строки 131-134 (сведения об амортизируемом имуществе) должны быть пересчитаны

Шаг 3: Уплата недостающего налога и пеней

Важное условие: перед подачей уточненной декларации необходимо внести платеж на счет ЕНС

Платеж должен включать: Сумму недоплаченного налога Пени (начисляются за каждый календарный день просрочки со следующего дня после установленного срока уплаты)

Пени не избежать , так как уплата произведена с опозданием

На момент подачи уточненки на счете ЕНС должно быть положительное сальдо, достаточное для полного погашения задолженности (включая пени)

Шаг 4: Сроки подачи уточненной декларации

Согласно статье 81 НК РФ:

Если ошибка обнаружена до истечения срока подачи первичной декларации (для 2023 года это был 28 марта 2024 года) – срок давно истек, поэтому эта ситуация не применяется

Если ошибка обнаружена после истечения срока подачи декларации, уточненка подается как можно раньше, но при соблюдении важного условия

Ключевое условие для избежания штрафа:

Штраф (20% от суммы недоплаченного налога) не будет начислен, если:

Налогоплательщик самостоятельно выявил ошибку и подал уточненку

На момент подачи уточненки на счете ЕНС было положительное сальдо , достаточное для погашения налога и пеней

Уточненка подана ДО того, как налоговая служба выявила ошибку или вручила акт проверки

Если на счете ЕНС недостаточно средств для полного погашения налога и пеней, штраф все равно может быть начислен, но его размер может быть снижен пропорционально имеющемуся положительному сальдо (Письмо ФНС от 27.12.2023 № БВ-4-7/16343@).

Спасибо за внимание, желаю всем учета без ошибок и исправлений!