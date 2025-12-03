ЦОК ОК БСН 16.09 Мобильная
Анастасия Гревцова
АУСН

АУСН — законный шанс не платить НДС

Те регионы, где АУСН не было, активизировались и экстренно вводят режим в действие.

Основные ограничения режима:
🔸расчетный счет только в уполномоченном банке (их всего 11 на сейчас)
🔸остаточная стоимость ОС - 150 млн руб.
🔸агентам и прочим посредникам нельзя использовать АУСН
🔸лимит доходов 60 млн
🔸сотрудники -5 человек максимум, все - налоговые резиденты РФ
🔸производство подакцизных товаров, ювелирки, торговля ювелиркой- нельзя. Серебро- можно.

АУСН - выборный режим, о выборе надо сообщить до 31.12, если хотите с нового года применять АУСН.

Если вы на УСН или НПД, то перейти на АУСН можно с начала следующего месяца.

АУСН называется экспериментом, регулируется отдельно законом 17-ФЗ. И там в ст.1 написано:

В течение срока проведения эксперимента не могут вноситься изменения в настоящий Федеральный закон в части увеличения налоговых ставок и (или) уменьшения предельного размера доходов.

Это дает надежду, что до 31.12.2027 (срок эксперимента) лимит по АУСН в 60 млн не тронут. Хотя я уже ни в чем не уверена.

Нюансов у режима много,он точно не панацея и не спасет всех и навсегда,но в рамках индивидуального подхода его точно можно рассматривать при условии, что в вашем субъекте он есть или его введут с 01.01.2026.

Анастасия Гревцова

