Одна IT-компания с начала 2025 года попала на НДС и теперь ежеквартально платит по 800 тысяч рублей. Из любопытства и здоровой предпринимательской жадности директор спросил у ChatGPT, как сэкономить. Тот понял задачу буквально и убедил клиента, что он вообще ничего платить не должен. Потом ChatGPT сам признался, что нафантазировал.
Платить НДС никто не хочет — это нормально
Компания занимается обучением в сфере информационной безопасности. Они проводят курсы повышения квалификации для айтишников в крупных банках и компаниях. Выручка стабильная, штат — 10–12 человек, преподавателей подключают под проекты. Типичная история: бизнес понятный и относительно простой в плане учёта — ООО на УСН Доходы.
С 2025 года для бизнесов на УСН с выручкой свыше 60 млн рублей ввели обязательный НДС. Компания уже перескочила этот порог и теперь должна платить НДС по ставке 5%. А это примерно 3,2 миллиона рублей в год, при текущей выручке — по 800 тысяч ежеквартально.
Переложить НДС на заказчиков — непросто. С кем-то пересчитали условия, а по старым контрактам, оставили прежнюю сумму и зашили НДС внутрь, чтобы не потерять клиента.
Желание как-то оптимизировать налоги понятно и вполне естественно. Директор решил убедиться, можно ли с этим что-то сделать. Закинул в ChatGPT свой штатный договор, долго обсуждал с ИИ все тонкости и формат деятельности. В результате ChatGPT выдал подробный разбор с таблицами, указанием статей НК и готовыми формулировками, что нужно поменять в договоре.
Предприниматель отправил переписку с ИИ в наш чат и попросил перепроверить эту информацию. Аргументы ChatGPT звучали очень убедительно, а на кону — 1,6 миллиона рублей НДС, уже уплаченных в ФНС.
Стали разбираться
По сути речь шла не только о возврате НДС за два квартала, но и в принципе о дальнейшей схеме учёта. Если все действительно так, то компания сэкономит 3,2 миллиона рублей в год.
Открываем налоговый кодекс, пп. 14 п. 2 ст. 149, на которую ссылался ChatGPT и видим там, что от НДС могут быть освобождены некоммерческие организации. А наш предприниматель — коммерческое ООО. Делаем скриншот и отправляем:
ИИ об этом ничего не сказал. Зато выдал шаблон договора, отредактировал статьи, предложил вернуть НДС — всё в лучших традициях уверенного помощника, который пытается угодить своему «хозяину».
ChatGPT был неправ, но не унимался
Предприниматель забрал наш комментарий и скриншот статьи из НК. Отправил всё это обратно в ChatGPT — интересно же, что ответит.
Тот продолжал настаивать на своём и провернул очень хитрый ход — придумал норму, которая освобождает компанию от уплаты НДС. Да ещё и сказал, что об этом говорят «многие другие источники».
В каждом последующем своём сообщении ИИ предлагал предпринимателю изменить текст договора, подготовить пояснительные для налоговой, как будто все его аргументы неоспоримы — их нужно принять и уговаривал клиента действовать.
А потом прямым текстом заявил, что тот зря платит НДС, у него большая переплата — деньги нужно вернуть:
Позже признал ошибку и предложил всё перепроверить
Все выглядело убедительно. Пошли снова проверять: КонсультантПлюс, Гарант, ФНС, сам Налоговый кодекс, потом — федеральные законы, которыми якобы был введён этот подпункт. Потратили почти час, но не нашли ничего. Ни строчки, ни отсылки, ни намёка на существование этой нормы, о которой, по мнению ИИ, все говорят.
После повторного запроса ChatGPT сдался. Написал, что действительно ошибся: такого подпункта нет, он просто перепутал нумерацию и выдал интерпретацию за норму закона. Формулировки были убедительные, ссылки — уверенные, инструкции — подробные. Но всё это не имело отношения к действительности.
Уточнёнки подавать не пришлось
В итоге всё разрешилось. Предприниматель посмотрел на ответы ИИ, сравнил их с налоговым кодексом и признал, что в вопросах налогов ChatGPT пока не справляется. Особенно когда дело касается действующих норм — с фактчеком у него плохо.
Мы вместе посмеялись. Хотя в моменте было не до смеха: отчётный период, миллионы на кону и самоуверенный ИИ, который говорит: «Пора сдавать уточнёнки».
Из этой истории мы сделали вывод: ИИ может быть полезен в бухучёте — но только когда за ним стоит живой человек, который в теме, следит за изменениями и умеет перепроверять. Без этого он просто отнимает время — или, хуже, уводит в сторону.
В спорных ситуациях лучше подключать коллег. Они, в отличие от ИИ, не будут выдумывать статьи закона, если не знают ответа.
