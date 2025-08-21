Как ChatGPT помогал предпринимателю сэкнономить на налогах

Платить НДС никто не хочет — это нормально

Компания занимается обучением в сфере информационной безопасности. Они проводят курсы повышения квалификации для айтишников в крупных банках и компаниях. Выручка стабильная, штат — 10–12 человек, преподавателей подключают под проекты. Типичная история: бизнес понятный и относительно простой в плане учёта — ООО на УСН Доходы.

С 2025 года для бизнесов на УСН с выручкой свыше 60 млн рублей ввели обязательный НДС. Компания уже перескочила этот порог и теперь должна платить НДС по ставке 5%. А это примерно 3,2 миллиона рублей в год, при текущей выручке — по 800 тысяч ежеквартально.

Переложить НДС на заказчиков — непросто. С кем-то пересчитали условия, а по старым контрактам, оставили прежнюю сумму и зашили НДС внутрь, чтобы не потерять клиента.

Желание как-то оптимизировать налоги понятно и вполне естественно. Директор решил убедиться, можно ли с этим что-то сделать. Закинул в ChatGPT свой штатный договор, долго обсуждал с ИИ все тонкости и формат деятельности. В результате ChatGPT выдал подробный разбор с таблицами, указанием статей НК и готовыми формулировками, что нужно поменять в договоре.

«Выяснилось», что платить НДС за образовательные услуги ему вообще не нужно

Предприниматель отправил переписку с ИИ в наш чат и попросил перепроверить эту информацию. Аргументы ChatGPT звучали очень убедительно, а на кону — 1,6 миллиона рублей НДС, уже уплаченных в ФНС.