Что будет если торговать акциями с брокерского счета юрлица

Предприниматель работает в рекламной сфере, сотрудничает с крупными автосалонами и запускает масштабные рекламные кампании. Дела идут хорошо: бизнес прибыльный, оборот —25–30 миллионов в год, выручка растет ежегодно. На счёте накапливаются свободные деньги.
Компания зарегистрирована как ООО на УСН Доходы минус расходы. Выводить деньги через заплату — не выгодно: придётся заплатить НДФЛ, страховые взносы. А через дивиденды — налог 13–15 %. То есть с каждого миллиона дивидендов нужно отдать государству до 150 тысяч рублей — как ни курти.
Чтобы не терять на налогах и взносах, собственник решил ничего не выводить. А чтобы деньги не лежали без дела — решил инвестировать их в акции с юрлица.
Закинул на счёт около двух миллионов рублей
Покупал акции, продавал, снова покупал. Причём чаще придерживался спекулятивного подхода: мог купить и продать бумаги в один день, чтобы зафиксировать прибыль от роста цены акций.
Об открытии брокерского счёта клиент решил никому не говорить. Это его деньги, его решение — справедливо. Но лучше бы посоветовался.
Недавно он запланировал крупную покупку, но уже не на юрлицо, а на себя. Нужно было выводить деньги. Мы запросили выписку за текущий год, и мы увидели все обороты: выручка от торговли акциями составляла 21 миллион рублей — почти столько же, сколько компания заработала на основной деятельности.
Здесь стоит пояснить: у ООО на УСН все поступления от продажи бумаг отражаются как выручка. Например, купил он акции на 1 миллион рублей, через день цена выросла, он продал их за 1,2 миллиона. Фактическая прибыль от сделки 200 тысяч, а оборот увеличился на 1,2 миллиона.
И таких сделок было много. Причём не всегда с положительным результатом. А в учёте неважно, прибыльная сделка или с убытком. Любое поступление с продажи бумаг увеличивает оборот.
Оборот по юрлицу вырос до 42 миллионов
Впереди ещё полгода работы. Обычно к концу года приходят самые крупные платежи от клиентов — там точно будет больше 20 миллионов. А значит совокупная выручка за год превысит 60 миллионов рублей.
С 2025 года для компаний на УСН с выручкой свыше 60 млн рублей ввели обязательный НДС. Если компания превышает этот порог, то она автоматически становится плательщиком НДС.
Для компании пока действовала бы специальная ставка 5%, так как оборот менее 250 миллионов. Но все равно — это минимум 3 миллиона в год. Доходы от инвестиций вряд ли компенсируют такие расходы.
В общем, нашего клиента баловство с брокерским счётом ни к чему хорошему не привело. Но НДС 5% — это только одна из неприятностей, которые поджидают юрлиц с активной торговлей на бирже. Вот что ещё может произойти:
НДС 7 или 20%. Стандартная ставка налога — 20%, без льгот и вычетов. Если торговать ещё активнее, оборот вполне может превысить 450 миллионов рублей в год. И даже если результат по сделкам будет отрицательный, компания автоматически попадает на базовую ставку НДС.
Лишение IT-аккредитации. Одно из ключевых условий предоставления компании статуса IT — доля выручки от профессиональной деятельности. Минимальный порог для получения и подтверждения статуса — 30%. Если компания рассчитывает на дополнительные льготы, например, налоговые, то доля профильной выручки должна быть не меньше 70%. Например, если оборот от инвестиционной деятельности превысил 70 миллионов рублей, а выручка от IT-деятельности менее 30 миллионов, компания слетает с IT-аккредитации.
Многие банки сейчас предлагают бизнесу открыть брокерский счёт, но никто из них не предупреждает о последствиях.
Пришлось открывать новое ООО
Когда собственник понял чем пахнет, он, конечно, был в шоке. Мол, как так? Я же почти ничего не заработал! Так не честно!
Но по закону и по правилам учёта всё честно: поступления от продажи бумаг увеличивают оборот. Предприниматель об этом не знал — ему никто не говорил, не предупреждал при открытии брокерского счёта.
Нужно было что-то предпринять, чтобы не попасть на НДС. В итоге собственник пошёл на сложный, но единственный безопасный шаг — открыл новое юрлицо. На старом остался брокерский счёт и уже признанные доходы за неполный год. На новом — обороты только по основному виду деятельности.
Самым трудным было договориться с ключевым заказчиком, чтобы перевести туда все контракты. Для крупных корпораций это больная тема: новое юрлицо без истории вызывает лишние вопросы. Нужно заново всё согласовывать, проходить проверку службы безопасности, объяснять, доказывать, что это не серые схемы.
Переговоры заняли почти месяц, но всё же ему удалось убедить партнёров. Так, компания избежала перехода на НДС и продолжила работу без налоговых сюрпризов. Но урок получился дорогим: любое движение денег лучше согласовывать с бухгалтером, иначе можно «наторговать» проблем на миллионы.
Что делать, когда деньги некуда девать
Если компания на УСН и оборот не превышает 60 миллионов рублей, с торговлей на бирже нужно быть аккуратнее — можно влететь на дополнительные налоги. Если бизнес на общей системе налогообложения, здесь правила другие: в доход попадает только прибыль от продажи. Для таких компаний инвестиции через брокерский счёт выглядят логичнее. Но зачем заниматься инвестициями, если есть бизнес?
Вот что я обычно советую предпринимателям:
Инвестируйте в активы. Покупайте автомобили, недвижимость, любые другие активы, которые могут помочь вашему бизнесу расти. Например, на автомобиле вы можете ездить сами или выдать его ценному сотруднику для служебного пользования, в качестве мотивации. Недвижимость можете сдавать в аренду или открыть допофис, чтобы вашим сотрудникам и клиентам было ближе добираться.
Такие приобретения лягут в расходы и снизят налогооблагаемую базу. А ещё — увеличат ваш баланс. К компаниям, у которых есть за душой что-то помимо уставного капитала в 10 000 рублей, как правило, больше доверия — проще заключить контракт с крупным бизнесом или госструктурами.
Инвестируйте в людей. Расширяйте штат, повышайте зарплаты или внедрите мотивационную программу. Деньги, вложенные в команду, часто приносят больше новых клиентов и выручки, чем любые акции.
Если ни один из этих вариантов не подходит, есть банковские депозиты. Настройте финансовое планирование таким образом, чтобы заранее понимать, когда и сколько денег вам понадобится для покрытия текущих расходов. А свободные деньги размещайте во вклад: можно открыть на год, можно на месяц, неделю и даже на несколько дней.
В отличие от торговли на бирже, его открытие и закрытие не влияет на оборот. Доходом считаются только проценты — всё по-честному. Можно спокойно парковать деньги под налоги, зарплаты и крупные платежи, не боясь сюрпризов.
