Что будет если торговать акциями с брокерского счета юрлица

Предприниматель работает в рекламной сфере, сотрудничает с крупными автосалонами и запускает масштабные рекламные кампании. Дела идут хорошо: бизнес прибыльный, оборот —25–30 миллионов в год, выручка растет ежегодно. На счёте накапливаются свободные деньги.

Компания зарегистрирована как ООО на УСН Доходы минус расходы. Выводить деньги через заплату — не выгодно: придётся заплатить НДФЛ, страховые взносы. А через дивиденды — налог 13–15 %. То есть с каждого миллиона дивидендов нужно отдать государству до 150 тысяч рублей — как ни курти.

Чтобы не терять на налогах и взносах, собственник решил ничего не выводить. А чтобы деньги не лежали без дела — решил инвестировать их в акции с юрлица.