Как пройти IT-аккредитацию с первого раза: личный опыт и практические советы

В статье — все существующие способы получения IT-аккредитации, этапы и условия, подводные камни и примеры из практики. Разобрала все детально, чтобы вы прошли процедуру максимально быстро.

Получить IT-аккредитацию несложно: всё можно оформить через Госуслуги. Главное — соответствовать требованиям Минцифры. Но на практике процесс может затянуться из-за неприятных мелочей: неправильно выбранных ОКВЭДов, некорректной информации на сайте или формальной ошибки в документах. В статье — подробный разбор, как действовать, чтобы получить статус IT-компании с первого раза.

Стать IT-компанией можно разными способами

Не обязательно, чтобы компания была крупным разработчиком с десятками сотрудников и готовыми продуктами. IT-аккредитацию может получить стартап, у которого ещё и выручки нет, или владельцы ПО, например, онлайн-сервиса. Для разных компаний — разные требования и способы получения IT-аккредитации. Но есть общие критерии, которые должны соблюдаться для всех:

профильные ОКВЭДы;

рабочий сайт на русском языке с полными реквизитами и описанием деятельности;

отсутствие долгов по налогам и страховым взносам больше 3 000 рублей;

отсутствие непогашенной судимости у собственника;

согласие на раскрытие налоговой тайны подано в ФНС.

В остальном компания может выбирать способ получения аккредитации, в зависимости от вида деятельности и этапа развития.

Действующие IT-компании с выручкой. Это самый частый сценарий. Как правило, такой способ выбирают разработчики ПО, мобильных приложений, аутсорс-команды крупных компаний, которые сопровождают трофейное ПО.

Чтобы получить аккредитацию, нужно подтвердить, что бизнес действующий и компания получает IT-выручку. Здесь важно, чтобы:

средняя зарплата сотрудников была не ниже средней по стране или региону;

годовой оборот был выше 1 млн рублей;

доля выручки от IT-деятельности — больше 30%.

Правообладатели ПО. Сюда относятся не только правообладатели прикладного софта, но и владельцы онлайн-сервисов, которые внесены в реестр отечественного ПО. В этом случае можно пройти аккредитацию по упрощённому пути — здесь нет требования по средней зарплате, а IT-доходом может считаться выручка с продаж доступа к ресурсу, например, рекуррентные платежи пользователей. Остаётся только соблюсти критерии по выручке:

годовой оборот должен быть выше 1 млн рублей;

доля выручки от IT-деятельности — больше 30%.

Стартапы без выручки. Сюда относятся компании, которые только начали свою деятельность или находятся на этапе запуска. При этом деятельность уже ведётся, но выручки пока нет или она небольшая. Этот способ почти не отличается от базового сценария для IT-компаний с выручкой, только жёстких критериев по обороту и доле IT-доходов здесь нет.

Здесь важно, чтобы:

возраст компании был меньше 3 лет;

общий доход с момента создания не превышал 1 млн рублей;

средняя зарплата сотрудников была не ниже средней по стране или региону;

Компании, которые только зарегистрировались в ЕГРЮЛ, могут обойти требования по среднему уровню зарплаты, если подадут заявку на IT-аккредитацию в течение первых трёх месяцев с момента регистрации.

Иногда компания может выбирать, по какому пути идти. Например, если уровень зарплат сотрудников ниже среднего по стране и по региону, при этом у компании есть собственный софт в реестре отечественного ПО, то проще подать документы как владелец ПО.

Независимо от выбранного способа получения IT-аккредитации, всегда остаются базовые критерии: правильные ОКВЭДы, средняя зарплата, сайт, справка о доходах и другие требования. Именно они чаще всего тормозят процесс. Дальше разберём нюансы основных критериев.

ОКВЭДы — первое на что смотрит Минцифры

Минцифры проверяет коды деятельности в ЕГРЮЛ на соответствие утверждённому перечню. На момент публикации этой статьи в списке 27 ОКВЭДов. Но тут есть свои нюансы.

Лайфхак: из всего списка в качестве основного ОКВЭДа можно смело ставить один из четырёх:

62 — разработка ПО и консультации в этой области;

63.1 — обработка данных, услуги по размещению информации, деятельность порталов;

72.11 — исследования в области биотехнологий;

72.19 — исследования в области естественных и технических наук.

Эти четыре кода считаются «самодостаточными», и у Минцифры вряд ли возникнут вопросы.

Если основной код другой, то обязательно в дополнительных должен стоять код из класса 62 (разработка ПО и консультации в этой области) или группы 63.1 (обработка данных, услуги по размещению информации, деятельность порталов). Без них аккредитацию не дадут.

Важно, чтобы выбранный ОКВЭД соответствовал реальному виду деятельности компании.

Попытка «подогнать» ситуацию под аккредитацию за счёт фиктивных кодов не работает: по договорам, актам и счетам видно, чем компания занимается на самом деле. Например, если вы указали ОКВЭД 62 (разработка ПО и консультации в этой области), а на самом деле продаёте обучающие курсы, аккредитацию, возможно, и дадут, но с высокой вероятностью аннулируют после первой проверки.

Средняя зарплата — выше средней по региону или по стране

Например, в Москве средний показатель очень высокий и многие компании, даже в Москве, по нему не проходят. В таких случаях нужно ориентироваться на значение в среднем по России.

Для наглядности, средняя зарплата по Москве во втором квартале 2025-го — 175215 рублей, а в целом по России — 100 023 рублей.

Данные по зарплатам публикует Росстат, их можно увидеть на сайте ведомства в разделе статистика.

Нужная информация — в первых двух таблицах Excel

Информация на сайте обновляется ежемесячно, но сверяться можно каждый квартал. Обычно в конце второго — начале третьего месяца следующего квартала появляется среднее значение за предыдущий квартал. Например, данные за 2 квартал 2025 года появились 28 августа.

В среднюю зарплату входят все начисления сотрудникам в рамках трудовых отношений: оклад, премии, бонусы, до налогов и вычетов. Чтобы рассчитать среднюю зарплату за квартал в компании, нужно:

Сложить зарплаты всех сотрудников по трудовым договорам и получить сумму зарплат за каждый месяц квартала. Разделить сумму зарплат каждого месяца на количество работников, у которых был доход в этом месяце — это средние зарплаты за каждый месяц. Сложить значения зарплат и разделить на количество месяцев с зарплатой (от одного до трёх).

Полученное значение можно сравнить с целевым показателем — по региону или по стране. Цифра должна быть выше одного из средних значений Росстата.

Если средняя зарплата компании не дотягивает до целевого уровня, можно начислить премию сотрудникам в штате или дотянуть стимулирующими доплатами.

Обычно компании начисляют премии в последний месяц квартала, но иногда выгоднее провести премии в предыдущих месяцах — сумма может быть меньше.



Лайфхак: если в одном месяце количество сотрудников, получивших зарплату, было меньше, то «добивать» премией в нём выгоднее.

Например, в компании в мае работало меньше человек, чем в июне или в апреле.

Месяц апрель май июнь Сотрудников в штате 10 5 16 Сумма зарплат 1 000 000 ₽ 800 000 ₽ 1 200 000 ₽ Средняя зарплата 100 000 ₽ 160 000 ₽ 75 000 ₽ Средняя зарплата за квартал 111 667 ₽

Предположим, что минимальный уровень для IT-аккредитации в регионе — 120 000 рублей. Чтобы выйти на эту сумму при расчёте средней зарплаты за квартал, нужно прибавить 25 000 рублей к среднему значению за любой месяц в периоде.

Считаем, в каком месяце начислить премию выгоднее:

Если начисляем премию за июнь, то нужно выплатить сотрудникам 400 000 рублей. Тогда средняя зарплата в июне будет 100 000 рублей, а средняя за квартал — 120 000 рублей

Если начисляем премию за апрель, то премия будет уже ниже — 250 000 рублей.

Если начисляем премию за май, то нужно выплатить всего 125 000 рублей. Здесь цифра и так была высокой. Премия увеличит среднюю зарплату в мае до 185 000 рублей, а средняя за квартал получится — 120 000 рублей, как нам и нужно.

Таким образом, можно законно оптимизировать фонд оплаты труда и соответствовать критериям Минцифры для аккредитованных IT-компаний.

Лучше проверять зарплаты ежеквартально, а не только по итогам года. Если Минцифры придёт с проверкой, компания сможет показать, что в каждом квартале средняя зарплата была не ниже порога. Такой подход снижает риски и избавляет от неприятных сюрпризов.

Доля IT-выручки — не меньше 30%

На практике именно вопрос «что считать IT-выручкой» вызывает больше всего споров. Минцифры опирается на перечень видов деятельности, закреплённый приказом № 449 от 11.05.2022. Туда входят, например:

разработка и сопровождение программного обеспечения,

обработка данных и услуги хостинга,

предоставление доступа к собственным онлайн-сервисам, а также реализация лицензий на отечественное ПО.

В то же время к IT-выручке не относятся доходы от продажи программ, разработанных для рекламы, привлечения пользователей и покупателей. Маркетплейсы — тоже не IT-бизнес.

Чтобы получить IT-аккредитацию, достаточно, чтобы 30% выручки была от IT-деятельности. За этим следит Минцифры. А чтобы получать налоговые льготы, доля IT-выручки должна быть не менее 70% — это уже зона ответственности ФНС.

Фактически может произойти так, что компания получит аккредитацию, но льготами пользоваться не сможет. Поэтому лучше заранее убедиться, признаёт ли ФНС основной доход компании IT-выручкой.

Сайт компании—визитка для Минцифры

В Положении о государственной аккредитации, в пункте 4.Г перечислено, что должно быть на сайте IT-компании: актуальная информация об услугах и продуктах, контактные данные и прочее. А также есть приписка:

Уполномоченный орган вправе устанавливать дополнительные требования, предъявляемые к сайту организации

Но на практике почти всегда Минцифры приостанавливает аккредитацию и просит внести дополнительную информацию и доработать сайт. Вот как выглядит обратная связь от ведомства:

В большинстве случаев комментарий ведомства не меняется

Чтобы избежать таких ситуаций, пробегитесь по чек-листу проверки сайта перед подачей:

сайт должен быть на русском языке и корректно работать во всех разделах;

реквизиты: ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес и полное наименование из ЕГРЮЛ;

информация о направлениях и видах деятельности с детализацией по услугам и продуктам;

описание разработок и используемых технологий, включая языки программирования и стек;

прайс или хотя бы минимальные тарифы для ориентира;

контактные данные и форма обратной связи;

актуальность данных: сведения на сайте должны совпадать с ЕГРЮЛ и фактическим числом сотрудников.

Проверяющие ведомства не будут вчитываться и искать нужные сведения, — лучше заранее вынести их на видные места. Если Минцифры всё же приостановит аккредитацию, в ответе лучше приложить скриншоты и ссылки на конкретные разделы. Такой подход экономит время и ресурсы на повторную доработку сайта.

Согласие на раскрытие налоговой тайны

Этот документ даёт Минцифры право запрашивать сведения о доходах и зарплатах компании напрямую у ФНС. Без него аккредитацию не дадут: сначала Минцифры сверяет данные из заявления с налоговой, а потом делает такую сверку ежегодно, чтобы подтвердить статус IT-компании.

Вот как выглядит форма согласия на раскрытие налоговой тайны

Заполнить и подписать согласие можно через личный кабинет юрлица на сайте ФНС или через вашего оператора ЭДО. На сайте Минцифры есть подробная инструкция, как заполнять согласие и как его отправлять разными способами.

Процедура подачи заявления на IT-аккредитацию

Заходим в Госуслуги. Перед тем как отправлять заявление, важно подписать и направить в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны, о котором писали выше. Это формальность, без которой не получится подать заявку.

Дальше всё просто: заходим в личный кабинет компании. Это должен сделать руководитель по своей электронной подписи. Открываем раздел «Аккредитация IT-компаний» и нажимаем «Подать документы на аккредитацию».

Дальше нужно следовать по шагам, которые предлагает программа:

отметить галочками, что компания соответствует критериям;

добавить ссылку на сайт;

указать ОКВЭДы, сумму дохода и разбить её по видам деятельности.

Все основные сведения о компании подтянутся автоматически из профиля компании на Госуслугах.

На финальном шаге система сформирует справку на основе введённых данных. Её нужно скачать, подписать откреплённой квалифицированной подписью руководителя и загрузить обратно вместе с файлом подписи.

Подробная пошаговая инструкция с примерами и скриншотами есть в моем телеграм-канале, в закреплённом сообщении.

Заключение

IT-аккредитацию получить несложно, но этот статус нужно поддерживать из года в год. Даже если компания успешно прошла все этапы, важно продолжать соответствовать базовым критериям: следить за средней зарплатой, структурой доходов и актуальностью сайта.

Каждый год до 1 июня аккредитованные компании подают заявление на подтверждение статуса. Минцифры сверяет данные с ФНС и принимает решение — оставить аккредитацию или аннулировать её.

На момент публикации этой статьи, от ежегодных проверок Минцифры освобождены компании, которые пользуются налоговыми льготами. Но будет нелишним узнать, нужно ли подтверждать IT-аккредитацию в следующем году.

В 2025 году около тысячи организаций лишились аккредитации, потому что не подали заявление или не смогли подтвердить соответствие критериям.

Самые частые причины аннулирования:

зарплата сотрудников оказалась ниже средней по России или региону;

доля IT-дохода упала ниже 30%;

на сайте не оказалось обязательной информации на русском языке.

Есть для компании важно сохранить статус, нужно выстроить регулярный контроль: ежеквартально проверять уровень зарплат, считать долю IT-дохода, актуализировать сайт. Ну и про заявление на подтверждение статуса забывать не стоит.