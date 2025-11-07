Налоговые качели — бизнесу дали три года, чтобы мягко упасть с 60 миллионов

Вчера правительство, вспомнив про китайских «императоров»-инвесторов, смягчило свой налоговый маневр. Вместо резкого прыжка с обрыва малый бизнес теперь будет поэтапно скатываться по ступенькам: с 60 млн рублей на 20, потом на 15 и, наконец, на 10.

Признаюсь честно, я основательно запустила этот блог. Не было ни времени, ни вдохновения, ни настроения что-либо писать. Но вчерашнее заседание Правительства и новости о так называемом «смягчении» налогового маневра всколыхнули не только все профессиональные чаты, но и мое желание вернуться к клавиатуре. Не могу пройти мимо!

6 ноября профессиональное сообщество взволнованно перешептывалось: «Уже читал? Смягчение)))». А все потому, что на повестке Заседания Правительства висели поправки к бюджету на 2026-2028 годы, а это та самая математика, где считают наши с вами будущие налоги.

Мероприятие было похоже на хороший сериал, где кульминацию откладывают на самое начало. Михаил Владимирович Мишустин, как опытный рассказчик, начал с высокой дипломатии — с визита в Китай, с укрепления стратегического партнерства и небывалых высот. Это, конечно, сильно и важно.

Но вишенка на торте ждала своей очереди. И мы ее дождались. Потому что вслед за китайскими императорами (о них позже) речь зашла о судьбе российского малого бизнеса и того самого, будоражащего всех, НДС.

Итак, главная новость: правительство пошло на попятную и смягчило налоговый маневр. Вместо резкого обрыва с 60 млн рублей до 10 млн, как пугали изначально, нам предлагают... скатиться по ступенькам.

Новые пороги для уплаты НДС на УСН:

2026 год: 20 млн рублей

2027 год: 15 млн рублей

2028 год: 10 млн рублей

И вот здесь позвольте небольшую долю здорового скепсиса. Коллеги, ну странная это «поэтапность». Спуск с 60 до 20 млн — это все равно что с пятого этажа прыгнуть не на асфальт, а на теннисную сетку. Да, мягче, но все равно шанхай. А растягивание падения с 20 до 10 млн на два года — это какая-то иллюзия выбора. Как будто бизнесу говорят: «У вас есть целых два года, чтобы морально подготовиться к неизбежному».

Честно говоря, даже студентам на диплом дают больше времени, чем малому бизнесу для фундаментальной перестройки своей финансовой модели. Да и наши законодатели, кажется, не особо напрягались, вырисовывая эту пологую кривую. Просто взяли и растянули шок на три года.

Хорошие новости (без иронии):

Для впервые ставших плательщиками НДС — мораторий на штрафы в первый год. Это как водительские права: сначала ездите с «учеником», а уж потом сами в поток. Дельная мера!

Сохранили патент для сельских магазинчиков. Это прямое дыхание жизни для торговли в глубинке.

Не тронули льготы для IT — наши айтишники и дальше будут кодить счастливо.

И на десерт — про Китай. Мишустин вспомнил, как в китайской зоне «Сучжоу» действует лозунг «Инвестор — наш император». И призвал применять тот же подход здесь. Что ж, после вчерашних решений верится, что бизнес если и не император, то уж точно не крепостной. Возможно, его просто перевели в категорию «почетного гражданина» с правом на постепенное повышение налогового бремени.

В общем, дышать стало чуть легче. Но расслабляться рано. Готовьте ваши бюджеты и учетные системы, господа предприниматели. Впереди — три года налоговой акклиматизации.

А что вы думаете о новых порогах? Справедливая плавность или просто отсрочка приговора?