Виды доходов, подлежащие налогообложению по ставке 18% в 2024 году

Заработная плата и другие вознаграждения за трудовую деятельность В 2024 году основная часть доходов граждан, таких как заработная плата, премии, бонусы и другие вознаграждения за трудовую деятельность, будет подлежать налогообложению по ставке 18%. Это касается как работников на постоянной основе, так и тех, кто занят по временным контрактам.

Доходы от предпринимательской деятельности Для индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, таких как адвокаты, нотариусы и консультанты, доходы от их деятельности также будут облагаться по ставке 18%. Это включает в себя прибыль от продаж товаров и услуг, а также доходы от выполнения работ по договорам.

Доходы от сдачи имущества в аренду В 2024 году доходы, полученные от сдачи в аренду недвижимости или движимого имущества, будут облагаться налогом по ставке 18%. Это касается как долгосрочной, так и краткосрочной аренды, включая аренду жилья, офисов, автомобилей и других объектов.

Доходы от инвестиций и финансовых операций Налог по ставке 18% будет применяться к доходам, полученным от инвестиций, таких как дивиденды по акциям, проценты по облигациям и доходы от продажи ценных бумаг. Также сюда относятся доходы от операций с валютой и другими финансовыми инструментами.