Дробление на 2 млрд руб. и ответственность номинальных ИП

❗️Рекомендую обратить внимание на этот спор, который примечателен не только суммой доначислений — 2 млрд руб. (только пеней набежало 687,1 млн руб.), но и его последствиями для участников.

📌Модель построили по следующему принципу: 17% реализация собственного товара, 83%- комиссионного (но все под товарным знаком «ELENA FURS», ярлыки на шубы🥼 передавались комитентам от комиссионера без лицензионных договоров). Причем количество ИП-комитентов (УСН, ПСН) впечатляет – их было 63.

💸Комиссионер признавал доходом только агентское вознаграждение, остальное оседало у ИП-комитентов. При этом задолженность комитента перед ИП-комиссионерами накопилась немаленькая – 1,2 млрд руб.🤦‍♂️ Полученные деньги ИП-комитенты обналичивали.

❌В общем такая не самая хитрая модель, к тому же нахватали все признаки дробления, включая использование общих IP-адресов. Примечательно, что 19 ИП дали идентичные показания на допросах, что отметил и суд (сэкономили на представителях😉).

❗️Дроблением модель не признали. Только сокрытие выручки. «Налоговая выгода Обществом получена не в результате разделения бизнеса, а путем учета операций не в соответствии с их действительным экономическим смыслом».

Постановление 9 ААС от 18.08.2025 по делу А40-267390/2024

❗️Доначисление привело не только к банкротству проверяемого налогоплательщика, но и к спору о субсидиарной ответственности 6 контролирующих должника лиц (семья правообладателя и директор общества).

❗️❗️А дальше конкурсный управляющий пошел взыскивать деньги с ИП-комитентов, которым часть денег комиссионер все же переводил. Суммы – десятки миллионов рублей, при этом очевидно, что денег у ИП-комитентов нет, судя по решению суда, они либо обналичены и переданы бенефициарам, либо потрачены на закупку материалов без документов.

Выводы, как говориться, делайте сами💁‍♂️